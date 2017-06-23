Evlerin sadece yarısı depreme karşı sigortalı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, sigortalılık oranının ülke çapında yüzde 45'e ulaştığını belirterek, 'Bu oran, her 10 evden 5'inin depreme karşı teminat altında olduğu anlamına geliyor' dedi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, yaşanan her deprem sonrası bu doğal afete karşı hazırlıklı olunması gerçeğinin ortaya çıktığını, depremlerden sonra da Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçesi yaptırma ve yenileme oranlarının yükseldiğine tanık olduklarını söyledi.



Son zamanlarda Ege Denizi'nde gerçekleşen depremler sonrasında da böyle bir sürecin yaşanmasını beklediklerini ifade eden Kayacı, rakamlarda henüz anlamlı bir artış olmadığını ancak Ege Bölgesi'nin yüksek sigortalılık oranlarına sahip olduğuna işaret etti.



Kayacı, şu bilgileri verdi: 'İzmir, yüzde 45 sigortalılık oranına sahip. Bölgenin merkezi İzmir, ülke genelindeki sigortalılık açısından değerlendirdiğimizde, konut sayısı ve nüfus açısından dünyadaki benzer şehirlerle kıyaslandığında iyi bir sigortalılık oranına sahip. Ancak elbette ki gidilmesi gereken önemli bir yolumuz da mevcut. DASK olarak gerek İzmir gerekse tüm Türkiye genelinde nihai hedefimiz, tüm konutların ZDS ile teminat altında olması. 12 Haziran'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sebebiyle ağırlığı İzmir'den olmak üzere Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ gibi il ve ilçelerimizden alınan ihbarları işleme koyduk. ZDS kapsamına giren alanlarda poliçe sahiplerimize ulaşarak hasar tespit sürecimizi bayram öncesinde başlattık.'



Sigortalılık yükseliyor

Ülke genelinde yürürlükteki poliçe sayısının 7,8 milyona ulaştığını, sigortalılık oranının yıldan yıla arttığını bildiren Kayacı, 2013'de yüzde 34 olan sigortalılık oranının geçen yıl yüzde 43'e ulaştığına dikkati çekti. Kayacı, 'Sigortalılık oranımız bu yıl ülke çapında yüzde 45'e ulaştı. Bu oran neredeyse her 10 evden 5'inin ZDS ile depreme karşı teminat altında olduğu anlamına geliyor. DASK olarak sigortalılık oranlarının artması adına toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik, çok çeşitli mecraları kullanarak, hem ulusal hem de yerel ölçekte pek çok bilinçlendirme ve tanıtım projesini hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz' diye konuştu.DASK rakamlarına göre Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan deprem hareketliliğinden etkilenen kentler arasında İzmir, 507 bin 611 konutla yüzde 45,3, Manisa 118 bin 193 konutla yüzde 38,2, Balıkesir 170 bin 101 konutla yüzde 50,7 oranında sigortalı gözüküyor.