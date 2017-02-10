Facebook'ta son şarkılarını paylaşıp, intihar ettiler

İzmir Çeşme'de intihar eden yaşlı çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde bir hafta otelde kaldıktan sonra el ele ölüme giden 68 yaşındaki ve Ülker ve 70 yaşındaki Altan Çetin çiftinin intiharıyla ilgili yürek sızlatan ayrıntılar ortaya çıktı. Çetin çifti sosyal medya hesaplarından en son piyano ve kemanla çalınan 'Nasıl geçti habersiz' şarkısını dinleyip paylaşmış ve takipçilerine de "50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın" notunu iletmiş. En son VhatsApp yazışmalarında tartıştıkları Kanada'da yaşayan oğullarının Çetin çiftinin cenazelerini gelip teslim alıp almayacağının ise belli olmazken, işlemlerle sadece yeğeni ilgileniyor.



Balıkesir Akçay'dan geçen hafta tatil için Çeşme'ye gelen emekli öğretmen Ülker Çetin ve beyaz eşya tamircisi eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına intihar mektubu bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Sabah çiftin odasından çıkmaması üzerine yaşlı olduklarını da göz önünde bulunduran otel çalışanları, yedek kartla içeriye girdiklerinde, masa üzerindeki iki zarftan birisinde intihar mektubu diğerinde, otel görevlilerine bırakılmış 2 bin lira bahşiş buldu.







Çeşme'yi çok sevdikleri, burada hayatlarına son vermeyi seçtikleri ileri sürülen Ülker ve Altan Çetin çifti, pazartesi günü gece 01.30 sıralarında odalarından çıktı. O saatte kendileriyle ilgilenen ve önemli bir durum olup olmadığını soran görevlilere, 'hava alıp döneceklerini' söyleyen çiftten haber alınamadı. Üç gün süren aramalardan sonra dün öğleden sonra Sakarya Mahallesi'ndeki plajda cesetleri bulundu.

Bu mektupları bıraktılar

Oğullarından can acıtan cevap

Ülker ve Altan Çetin çiftinin ölmeden biri güvenlik birimlerine, diğeri otel çalışanlarına iki mektup bıraktığı ortaya çıktı. Bu mektuplardan güvenlik birimlerine yazılanda 'Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruz', otel çalışanlarına yazılanlarda ise 'Yaşlılık ve hastalık sorunlarımızdan kurtulamıyoruz. Bu nedenle kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtik. Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güler yüzlü personelinizden özür dileriz. Kalan paramızı personele dağıtın, diğer eşyalarımızı ihtiyaç sahibi olanlara paylaştırmanızı rica ederiz" ifadeleri yer aldı.Ülker ve Altan Çetin çiftinin el ele denize girip intihar etmeden öncesi son saatlerine dair de yeni bilgiler ortaya çıktı. Çiftin, intihardan önce oğluna WhatsApp üzerinden, intihar edeceklerini söyleyip 'Hoşça kal' mesajı gönderdiği, oğullarının da onlara, "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtı verdiği belirlendi.Çift o gece piyano ve kemanla çalınan 'Nasıl geçti habersiz' şarkısını dinledi. Ardından bunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıp, "50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın" diye yazdı.Ülker ve Altan Çetin çiftinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilerek otopsi yapıldı. Bu arada çiftin tartıştıkları ileri sürülen oğullarının Kanada'da yaşadığı öğrenildi. Bu nedenle ilçedeki cenaze işlemleriyle yeğeni ilgilendi. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan çiftin cenazelerini almaya hiçbir yakınını gelmemesi dikkat çekti. Oğullarının da Kanada'dan gelip gelmeyeceğine yönelik polise de bilgi vermediği ifade edildi.