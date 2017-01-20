Facebook'taki o paylaşımdan etkilenince...

İzmir'de, bir çocuk annesi 31 yaşındaki Nesrin Özdemir, kalp nakilli bir yakınının karaciğer nakli olması gereken bir genç kızın çaresizliğini paylaştığı Facebook'taki yazıdan etkilenip, gönüllü donör oldu. Karaciğerinden bir parça vererek üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Büşranur Balcıoğlu'na ikinci hayatın kapılarını açan Özdemir, "Büşra artık benim ikinci çocuğum" dedi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Büşranur Balcıoğlu, yaklaşık 3 ay önce mide bulantısı, kusma, gözlerinde, cilt renginde sararma şikayetleriyle hastanelik oldu. Önce Salihli'de bir özel hastaneye başvuran genç kıza, Hepatit A'ya bağlı sarılık geçirdiği söylendi. Hastane serüveni böyle başlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Büşranur Balcıoğlu, tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.



Daha sonra da İzmir'e gelerek önce 23 gün Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ardından bir ay Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yattı. Büşranur'un karaciğer nakli olması gerektiğine karar verilirken, adı kadavra listesine yazıldı. Ancak acil nakil gereken Balcıoğlu'na geçen kısa sürede bağış çıkmazken, ailesinden canlı verici arandı, bulunamadı.



KALP NAKİLLİ ÇAĞRIYI PAYLAŞTI



Aile büyük çaresizlik yaşarken, Büşranur Balcıoğlu'nun ablası Arzu Cora, kardeşinin çaresizliğini sosyal paylaşım sitesi facebook'ta dile getirdi. Bu mesajı Arzu Cora'nın 3 yıl önce kalp nakli olan ve sağlıkla ikinci hayatını yaşayan Alaşehirli arkadaşı 30 yaşındaki Yüksel Çoban ve yanı sıra, çok sayıda arkadaşı kendi hesaplarından paylaştı. Çağrı yankı uyandırırken, ilk ses Yüksel Çoban'ın yakınlarından geldi.



Çoban'ın kuzeninin eşi Nesrin Özdemir, bu çaresizlikten etkilendi. Özdemir uygun olduğu takdirde verici olabileceğini söylerken, tetkikler ve etik kurul prosedürü başladı. Büşranur Balcıoğlu, bu gelişmeler üzerine nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne yatarken, Nesrin Özdemir'in donörlüğü de kesinleşti.



Nakil operasyonu İzmir Kent Hastanesi'nde Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından geçen 4 Ocak'ta gerçekleştirildi. Başarıyla geçen operasyonun ardından Nesrin Özdemir taburcu olurken, Büşranur Balcıoğlu'nun da birkaç güne kadar taburcu edileceği belirtildi.



"NESRİN ABLA, İKİNCİ ANNEM"



Babasını 10 yıl önce kaybeden Büşranur Balcıoğlu, kaybettiği yaşama umuduna ablasının sosyal medyada paylaştığı bir mesajla kavuşup, yeni bir hayata başlarken, "Nesrin abla benim artık ikinci annem. Bana yeni bir hayat verdi, minnettarım. Hastalığım nedeniyle ara vermek zorunda kaldığım okuluma dönmek istiyorum. Bir başka büyük arzum ise ilkokuldan beri hiç bırakmadığım, okul takımında da oynadığım voleybola yeniden başlamak" dedi. Genç kızın annesi Ayşe Balcıoğlu ve ablası Arzu Cora da Özdemir'e minnettar olduklarını söyledi.







"ANNE OLUNCA İNSAN OLAYLARA FARKLI BAKIYOR"



Bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışan 1 çocuk annesi Nesrin Özdemir, yaşanan süreci şöyle anlattı:



"25 gün önce facebook'ta Yüksel Çoban bir mesaj paylaştı. Yüksel üç yıl önce kalp nakli geçirdi. O süreçte ailesinin hep yanındaydım, baştan sona gördüm o ailesinin çaresizliklerini. Onun internette yaptığı paylaşımı görünce kan arandığını sandım. Sabah Yüksel'i arayıp, kana ihtiyaç varsa vereyim dedim. Karaciğere ihtiyaç olduğunu söyledi. Benim niyetimi anlayınca, 'İlk önce biraz araştır' dedi. Araştırdım, çok riskli bir süreç olmadığını öğrendim. Eşimle konuştum, o da destekledi. Bunun üzerine Yüksel'le konuşup, Büşranur'un ablasıyla temasa geçtim. Yabancı biri olduğum için prosedür epey sürdü. Bana etik kurulda Büşranur'u nereden tanıdığımı sordular. Evli olduğuma, çocuğumun bulunduğuna dikkat çekip, riskli olabileceğini vurguladılar. Hatta 'Vücudunda ameliyat izi olacak' dediler. Ben zaten organlarımı bağışlamak istiyordum. O yüzden başvurdum ve sonuna kadar gittim. 31 yaşında 19 yaşında bir kızım oldu. Bundan sonra da görüşeceğiz, ciğerim o benim. Anne olunca herhalde olaylara biraz daha farklı bakıyor insan. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Büşranur'un annesi benim bu şekilde gördüğüm ikinci anneydi. Allah çocuklarımıza dert vermesin. Oğlum Toprak 21 aylık. Ameliyat sonrası ağır kaldırmamam gerektiği için eşim hem bana, hem oğlumuza bakıyor."



İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç ise şunları söyledi:



"Büşranur 19 yaşında bir genç hastamız. Hastalığının sebebi tam belli değil ama akut karaciğer yetmezliği dediğimiz oldukça ağır bir durum bu. Bu hastalar çok hızlı nakil olmazlarla günler haftalar içinde kaybedilmeleri söz konusu. O nedenle çok hızlı nakil yapmamız gerekiyordu. Bu sebepten kadavra birkaç haftadır beklediği halde çıkmadığı için canlı vericiden acil olarak nakil oldu. Vericiyi taburcu ettik, Büşranur da birkaç güne taburcu olmaya hazır."