Facianın yaşandığı tura katılmayacaktı ama...

Muğla'daki kazada hayatını kaybedenlerden Leyla Konakcı ile görümcesi Fermudiye Ay son yolculuklarına uğurlandı

İki çocuk annesi Leyla Konakcı ile 4 oğlu olan Fermudiye Ay'ın cenazeleri, Eyüp Sultan Camii'ne götürüldü. Burada iki kadının yakınları ve çocukları tabut başında gözyaşı döktü. Leyla Konakcı'nın gezi gününe kadar tura katılmayı istemediği ancak sabah görümcesinin eve gelip kendisini aldığı öğrenildi. Öğle vakti kılınan namazdan sonra iki kadının cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Komşuları, sevenleri tabutların üzerine kapanarak ağladı. Acılı aileleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti ve CHP milletvekilleri de yalnız bırakmadı.