Fanatik kardeşler, evlerini takımlarının renklerine boyadı

İzmir'de aynı apartmanda yaşayan Galatasaraylı Ahmet Güven ile Fenerbahçeli Atila Güven kardeşler, hem takımlarına olan sevgilerini hem de iki takım arasındaki rekabeti kendi evlerini takımlarının renklerine boyayarak devam ettiriyor.
Lig maçlarının çoğunu birlikte seyreden Güven kardeşler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ise kendi evlerinde izlemeyi tercih ediyor.
Güzelbahçe ilçesinin Çelebi Mahallesi'nde aynı apartmanda altlı üstlü oturan kardeşlerden 51 yaşındaki Atila Güven, yaklaşık 15 yıl önce evinin duvarlarını tuttuğu takımı Fenerbahçe'nin sarı-lacivert renklerine boyadı. Galatasaraylı olan abisi 54 yaşındaki Ahmet Güven de yakın çevresinin ısrarının ardından evini sarı-kırmızı renklerle boyadı.
Ortaya çıkan görüntü ise başta anne ve babaları olmak üzere komşularıyla, evleri dışarıdan gören herkesi gülümsetiyor.
"Derbileri herkes kendi evinde izliyor"
Evlerine, tuttukları takımların amblemlerini asan iki kardeş Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde formalarını giyip, heyecanla maç saatini bekliyor.
Maç başlamadan önce aralarında sohbet eden kardeşler, derbi başlamadan önce evlerine çekiliyor.
Atila Güven yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye olan tutkusu nedeniyle evini sarı-lacivertli renklere boyama kararı aldığını söyledi.
Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kabul edilen 19 Temmuz'da doğduğunu aktaran Atila Güven, böyle bir günde doğmayı tüm Fenerbahçelilerin istediğini, kendisine nasip olduğu için de mutluluk duyduğunu anlattı.
Yıllar önce kahvede abisi Ahmet Güven'le birlikte maç izlediklerini, yaşadıkları tartışmanın ardından bir daha aynı ortamda müsabaka seyretmediklerini belirten Güven, "Maçları herkes kendi evinde izliyor, Fenerbahçe gol atarsa yukarıdan aşağıya vuruyorum. Maç esnasında fanatiğiz maç bittikten sonra abi kardeşiz. Kavga, gürültü, şiddete karşıyız. Maç bitti mi kardeşlik devam. Yarınki maçın da dostluk, kardeşlik içinde geçmesini istiyoruz. Benim bir sloganım var; 'Avrupa'da hep beraber, İstanbul'da kusura bakma birader.' diyoruz, sıkıntımız olmaz." diye konuştu.
"Damadım Beşiktaşlı, onunla da maç izleyemiyoruz"
Atila Güven, evini sarı-lacivert boyatmasının ardından adeta ilçenin sembolü haline geldiğini, İzmir dışından gelen vatandaşların da evin önünde fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.
İki çocuğunun ve eşinin de kendisi gibi Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Atila Güven, "Kızımın doğduğu gün onu sarı-lacivert bayraklara sardık. Kulağına üç kere 'Fenerbahçe' diye bağırdım. Takımımı çok seviyorum. Kızım evlendi, damadımın Beşiktaşlı olduğunu öğrendim. Onun da Fenerbahçeli olmasını çok isterdim ama o da bizi görünce fanatikleşti. Onunla da beraber maç izlemiyorum." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray benim yaşam tarzım"
Emekli Ahmet Güven ise kardeşinin evini sarı-lacivert renklere boyatmasının ardından kendisinin de dairesini sarı-kırmızıya boyattığını belirtti.
Galatasaray'ın kendisi için yaşam tarzı olduğunu anlatan Ahmet Güven, "O olmayınca hayatımın bir anlamı ve tadı yok. Hafta sonunu bekliyoruz, maç olunca çok mutluyuz. Galatasaraylı arkadaşlarım evimi sarı-kırmızı boyamamdan çok memnun. 'Abi bu yıl evi biz boyayalım, bir de amblem koyalım." diyorlar." şeklinde görüşlerini aktardı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak derbide Fenerbahçe'yi kendi sahalarında yenmek istediklerini kaydeden Ahmet Güven, maç öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, "Spor dostluktur, kardeşliktir. Maçtan sonra kol kola girip bunu kabul etmek lazım. Tüm futbolseverlere önerim, maç bitince kol kola girsinler. Sporda şiddet olaylarına üzülüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kardeşlerin annesi 71 yaşındaki Hatice Güven ise çocuklarının bu kadar fanatikçe takım tutmalarını yıllardır şaşkınlıkla izlediğini söyledi. Anne Güven, eşinin ve kendisinin çocukları arasında taraf olmamak için takım tutmadığını kaydetti.