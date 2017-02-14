Farelerin ısırdığı aile, ısınmak için de kıyafet yakıyor

Geçtiğimiz günlerde farelerin kemirmesi ile gündeme gelen Suriyeli ailenin, ısınmak için eski kıyafetleri yaktığı ortaya çıktı
Suriye'deki iç savaş, bir çok kişiyi yerinden yurdundan ederek, başka ülkelere savurdu. En çok Suriyeli ise, kapılarını kendilerine açan Türkiye'ye sığındı. Ancak her şeylerini bırakıp başka ülkelere yerleşen Suriyeliler zor şartlarda yaşam sürüyor.
Bu Suriyelilerden biri de Kundar ailesi. Kundar ailesi, savaştan kaçarak gelip İzmir'e yerleştiler. Zor şartlarda ve olumsuz ev koşullarında yaşayan aile, geçtiğimiz günlerde farelerin saldırısına uğramasıyla gündeme gelmişti.
İzmir Basmane'de yıkık dökük bir evde yaşamaya çalışan Suriyeli 6 çocuklu 8 kişilik aile rutubetli ve fareli evde yaşam savaşı veriyor. Ailenin odun kömür bulamadıkları için kendilerine bağışlanan eski elbiseleri yakarak ısınmaya çalıştığı öğrenildi.
Aynı zamanda sağlık hizmeti de alamayan aile, nüfus cüzdanı olmadığı için bebeğe süt yardımı da alamadıklarını anlattı.
AK Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım, haberlerden gördüğü aileyi ziyarete gitti. Ailenin yaşam şartlarını gören Yıldırım,gördüklerini 'yüzyılın ayıbı' olarak değerlendirdi.
Konuyu yetkili mercilere aktaracağını belirten Yıldırım, ilaçlama ve barınma konusunda aileye destek verilmesi gerektiğini söyledi.