Farklı yerlerde filizlenen ürünler aynı sofraya taşındı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen 'Yerel Tohumu Yaşatıyoruz' etkinliğine getirilen yerel tohum ve mahsülleri aynı tencerede buluştu ve Anadolu Aşı yemeği pişirildi

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel Tohumu Yaşatıyoruz' etkinliğine, Türkiye'nin dört bir yanından yerel tohum ve mahsulleri getirildi. Dün (cumartesi) Seferihisar Ürkmez'de düzenlenen etkinlikte Seferihisar Belediyesi 2011 yılında başlattığı ve Türkiye'ye yayılmasına öncülük ettiği tohum takas şenliklerini bir adım ileriye taşıyarak, dağıttığı tohumların meyve ve sebzelerini aynı sofrada buluşturdu. Anadolu Aşı adı verilen yemekte, Anadolu'nun yerel tohumlarının mahsulleriyle yemek yapıldı. CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu etkinlik ile topraklarımıza sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak "Can Yücel Tohum Merkezi'nden sonra, KKTC'de Zeka Bey Tohum Merkezi kuruldu. Türkiye'nin birçok yerinde tohum merkezleri hayata geçirildi. Herkes kendi yerel tohumunu, tekrar keşfetmeye, çoğaltmaya başladı. Bugün ilk kez bu merkezlerde büyüyen, yeşeren, filizlenen ürünler aynı sofraya taşındı. Bugün görüyoruz ki bu bir masal değil! O tohumlar yeşerdi, meyve oldu, sebze oldu ve bugün soframızı donattı" dedi. Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Çocuk Belediyesi'nden çocuklarla birlikte lavanta fidesi dikti.





100 BİN TOHUM VE FİDE DAĞITILDI





Yerel Tohum Yaşatıyoruz Şenliği'nde, Ürkmez yöresine ait 'Mari Başı' şeklinde yöresel kıyafetler giymiş kızlar ve yöresel gelin-damat karşılayışının canlandırması yapılırken, etkinliğe katılan binlerce kişi, Ürkmez sahilinden kortej yürüyüşüyle alana ulaştı. Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi 100 bin tohum ve fide, misafir tohum dernekleri de kendi yerel tohumlarının dağıtımını gerçekleştirdi. Suluboya Derneği yaklaşık 50 ressamla atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Birbirinden keyifli sahne şovları ve müzik dinletileri güne ayrı bir renk kattı. Program Yeni Türkü'nün konseriyle tamamlandı.

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