Bornova Belediyesi 3 Aralık Engelli Hakları Farkındalık Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bornova Kültür Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenleyecek. "Farklıyız , farkında mıyız" başlıklı etkinlik 4 Aralık Pazartesi günü Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için pek çok projeyi hayata geçiren Bornova Belediyesi, 3 Aralık Engelli Hakları Farkındalık Günü kapsamında bu konudaki duyarlılığı artırmak için etkinlikler düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 4 Aralık Pazartesi günü Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Farklıyız , farkında mıyız" başlıklı etkinlikte engelli bireyler sanat alanındaki çalışmalarını sergileyecek. Sanatsal üretim ile iş ve sosyal yaşamın içinde varolmaya hiçbir şeyin engel olamayacağının altının çizileceği "Farklıyız, farkında mıyız" konulu etkinlik 16.00'da başlayacak.

Performans gösterileriyle başlayacak etkinlikteki müzik dinletisinde Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Yılmaz Demirtaş, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Mezunu Erkan Demir, TRT Ritim Sanatçısı Gökhan Mertoğlu, TRT Mey, Zurna, Kaval Sanatçısı Ömer Altuntaş sahneye çıkacak. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Engel Tanımayan Eller, El Sanatları Sergisi" ile "Engel Tanımayan Renkler, Resim Sergisi" de görülebilecek.



Çalışana farkındalık eğitimi



Bornova Belediyesi, engelli haklarına yönelik empati, saygı ve duyarlılığın önce kendi çalışanlarından başlaması gerektiği anlayışıyla eğitim programı da düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Limontepe Engelli Farkındalık Eğitim Merkezi'nde eğitim atölyesine katılan başta Engelli Merkezi personeli ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli engelli parkurundaki eğitim sürecinde hem engelli bireylerin yaşadıkları sorunları deneyimlediler hem de engellilik türlerinin farklı davranış özelliklerine ilişkin bilgi sahibi oldular.





