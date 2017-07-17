Fatih Terim'in karıştığı dayak olayında yeni gelişme!

İzmir'in turizm gözdesi Alaçatı'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatları ve korumalarıyla cuma gecesi mekanını bastığını öne sürerek şikayetçi olan Selahaddin Aydoğdu, geceyarısı ifade vermek için çağrıldığı Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir saat sonra ayrıldı. Aydoğdu'nun şikayetinden vazgeçmediği belirtildi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, iki damadı ve iki korumasıyla 14 Temmuz gecesi İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi'nde Selahaddin Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'nda kavga etti. Kavganın nedeninin, Yüzevler'in yanında Beeves Steak House olarak hizmet veren Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in iki işletme arasına 2 metre yüksekliğinde 7 metre uzunluğunda paravan koyması olduğu öne sürüldü. Aydoğdu'nun AVM yönetimine şikayette bulunduğunu düşünen Fatih Terim, damatları ve korumalarıyla Yüzevler Kebapçısı'na geldi. Burada başlayan yumruklu kavganın ardından masa ve sandalyeler havada uçuştu.



Selahaddin Aydoğdu, personeliyle birlikte Terim, damatları ve korumaları hakkında 'yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Aydoğdu, Terim için "Birkaç kez ben ona vurdum yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm davamdan dönmem" dedi.



'AÇIKLAMALARI YÜZÜNDEN İFADE VERDİ'



Aydoğdu, 'basın yoluyla hakaret ve tehdit' iddiasıyla bugün saat 00.25'te Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade verdi. Emniyette yaklaşık bir saat kalan Aydoğdu'nun açıklamaları konusunda uyarıldığı, şikayetinden vazgeçmediği belirtildi.



Konuyla ilgili DHA muhabirine açıklama yapan Aydoğdu'nun oğlu Uğur Aydoğdu, "Babam basına yaptığı açıklamalardan dolayı ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. İfadesini verdi ve söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Şikayetinden vazgeçmesini istediler. Ancak babam mekanımıza onların saldırdığını söyleyerek vazgeçmeyeceğini söyledi. Fatih Terim'in ifade verip vermediği konusunda ise bilgimiz yok" dedi.