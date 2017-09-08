Fatma Belgen, Gaziemir'de tiyatro eğitimi verecek

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Türk Sineması'nın ünlü isimlerinden Fatma Belgen'i Gaziemir'deki evinde ziyaret etti. Tiyatroya, sanata ve sanatçıya önem veren Şenol, Fatma Belgen'den Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyato ve oyunculuk dersi vermeyi teklif etti. Hayatının geri kalanını 'Türkiye'nin hiçbir yerine değişmem' dediği Gaziemir'de geçirmek istediğini belirten Fatma Belgen, 'Benim bu hayatta üç aşkım var; Önce Allah, sonra oyunculuk, sonra Gaziemir... Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Şenol'a nazik ziyareti ve teklifi için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadı' dedi

Yeşilçam'da Tarık Akan, Ayhan Işık, Yıldız Kenter, Aytaç Arman, Müjdat Gezen, Zeki Alasya gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan ve hala dizilerde rol alan Fatma Belgen'in,Gaziemir'de yaşımını sürdürdüğünü öğrenen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, kendisini evinde ziyaret ederek, yıllarını sanata, tiyatroya adayan Fatma Belgen'in tiyatro kurslarında eğitmenlik yapmasını istedi. Şenol, 'Gaziemir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya büyük önem veriyoruz. Birçok sanatsal çalışmaya imza atıyoruz. Ömrünü tiyatroya adayan, gençlik yıllarında hepimizin oyunculuğuna hayran kaldığı Fatma Belgen'in Gaziemir'de yaşadığını öğrenince çok mutlu oldum. Gaziemirli gençlerimizin ondan öğreneceği çok şey olduğunu düşündüğüm için, tiyatromuza destek vermesini istedim. Bizi kırmadığı için kendisine teşekkür ederim. Gaziemir Belediyesi olarak sanata emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.



Tüm Türkiye'yi dolaştım



Şenol'un kendisini ziyaret edeceğini öğrenince heyecanlandığını dile getiren Belgen, 'İzmir'de doğdum, gençlik yıllarım İstanbul'da geçti. Bankacılıkla başladığım hayat serüvenim yıllar sonra doğduğum şehirde devam etsin istedim. Yıllar önce Gaziemir'den yatırım amacıyla bir ev almıştım, gelip yerleştim. Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı. Tunceli'den Trabzon'a, Ardahan'dan Hakkari'ye kadar her yerini gezdim. Ama Gaziemir'deki huzuru, dostluğu, ahbaplığı hiçbir yerde bulamadım' diye konuştu.

Son dönemlerde yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde rol alan Belgen, Gaziemir gibi sanata ve sanatçıya önem veren bir belediyede, gençlere eğitim vermekten mutluluk duyacağını belirterek şunları söyledi. 'İzmir'e yerleştikten sonra sevdiklerimi teker teker kaybettim. Annemi kaybetmek beni çok üzdü. O benim yol arkadaşımdı. Onun yokluğunda kendime uğraşlar buldum. Örgü yapıyorum, kedileri, kuşları doyuruyorum. Tam yalnız kaldım derken, Gaziemir Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol beni yalnız bırakmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.'





