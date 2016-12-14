Fazıl Say'ın konserinde satırlı saldırgan şoku!

İzmir'de bir kişi Fazıl Say'ın konser verdiği salonun önüne gelip tekbir eşliğinde satırla kapıya vurdu. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı

Dünyaca ünlü piyanit Fazıl Say, dün akşam İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verdi. Alınan bilgiye göre bir kişi elinde satırla dün saat 20.00 civarında sanat merkezinin önüne geldi. E.Y., isimli şahıs, tekbir getirerek sanat merkezinin kapısına elindeki satırla vurmaya başladı.



Olayı gören güvenlik güçleri elinde satır bulunan E.Y.'ye sakin olmasını ve elindeki satırı bırakmasını söyledi. Bu sırada olay polise bildirildi. E.Y., elindeki satırı yere bıraktı ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Satırlı saldırgan daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi. Sanat merkezinin kapısında hasar oluştuğu da öğrenildi.



E.Y., ilk ifadesinde Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası konserin yapılmasının saygısızlık olduğunu düşündüğü için eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.