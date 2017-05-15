Feci kazayı anlattı: Eşimin cesedini trafik levhasında buldum

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın en önemli isimlerinden, eşiyle birlikte turu düzenleyen Murat Ceylan, aynı kazada kaybettiği 22 yıllık hayat arkadaşı Nazlı Ceylan'ın cesedini, trafik levhasına takılmış halde bulduğunu söyledi

İzmir'den geçen Cumartesi Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Serttaş yönetimindeki tur midibüsü, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi'nde keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti.



Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur, yaralandı. Muğla'dan İzmir'e getirilen cenazelerden 18'i dün toprağa verildi. Geriye kalanlardan 3'ünün İzmir'de, diğerlerinin de Çanakkale, Ankara ve Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlanacakları açıklandı.



Turu düzenleyen Ceylan konuştu



Turizm belgesi yokmuş



Eşinin cesedini trafik levhasında buldu