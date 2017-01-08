Fethi Sekin'in adı evinin bulunduğu sokağa verildi

İzmir adliyesi önündeki hain terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in adı Bayraklı, Osmangazi'de yaşadığı evin yanındaki geniş sokağa verildi

İzmir'de geçtiğimiz perşembe günü Bayraklı'daki adliyeye teröristler tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının boyutunu büyümesini ise durumu fark eden ve tabancası ile teröristlerin üzerine yürüyüp birinin de ölümüne neden olan şehit polis memuru Fethi Sekin önledi. Olay sonrası kahraman polisin ismi ise İzmir'deki birçok yere verildi. Bayraklı Belediyesi'nden yapılan açıklama göre bu yerlerden biri de şehidin oturduğu sokak oldu.



Bayraklı Belediyesi'nde yapılan oylamada şehidin adı yaşadığı Osmangazi Mahallesindeki evinin hemen yanındaki sokağa verildi.



Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu kötü olay ülkemize ve vatanımıza olan bağlılığımızı asla eksiltmez bilakis milli duygularımızı, beraberliğimizi bin kat daha artırır. Yaşadığımız bu kötü olay bizlerin ülkemize ve vatanımıza olan bağlılığımızı asla eksiltmez bilâkis milli duygularımızı, beraberliğimizi bin kat daha artırır diye düşünüyorum. Polis arkadaşımızın canını vererek, oradaki bir faciayı önlemesi, tedbirlerin daha da artırılarak yapılması gerektiği konusunda bize bir kez daha fikir verdi. Bu iş tedbirlerle ve daha ciddi çalışmalarla insan hayatına mal olmadan engellenebilmelidir. Bu bakımdan kahraman şehit polisimize ve adliye görevlimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum ve İzmir'e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra biz de kendi kurumlarımızda daha ciddi tedbirler alacağımızı söylemek istiyorum" dedi.





