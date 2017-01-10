Fethi Sekin'in adı, şehit düştüğü caddeye de verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Adliye şehitlerine saygı duruşu ile başladı. Toplantıda, saldırıda kahramanca çarpışan polis memuru Fethi Sekin’in isminin, Bayraklı’da 40 dönüm alan üzerine kurulan parktan sonra, şehit düştüğü caddeye de verilmesi kararlaştırıldı. Hemen yanındaki sokak da “Şehit Musa Can Sokağı” oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İzmir şehitleri unutulmadı ve isimlerinin yaşatılmasına karar verildi.



Terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlattığı Meclis toplantısının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Geçtiğimiz Perşembe günü Bayraklı Adliyemize bir menfur saldırı gerçekleşti. Bir polisimiz kahramanca mücadele ederek İzmir Adliyesi’nde çok büyük facianın yaşanmasını engelledi. Kahraman polisimizi İzmir ve ülke hiçbir zaman unutmayacaktır. Onun aziz hatırası önünde her daim saygı, minnet ve şükranla eğilecektir. Ayrıca adliye çalışanlarımızdan Musa Can da bu saldırıda şehit olmuştur. Ona da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.





Hem park hem bulvar



Daha sonra meclis oturumuna geçildi. Olayın gerçekleştiği Adliye'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi’ne “Şehit Polis Fethi Sekin”in ismi verildi. Caddenin devamı olan 288/2 Sokak ise İslam Kerimov Caddesi olarak adlandırıldı. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi’nin güneyinde yer alan 1586/1 Sokak da “Şehit Musa Can” adını aldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı’da Mansuroğlu Mahallesi’nde 40 dönüm alan üzerine kurulan parka da ‘Şehit Polis Fethi Sekin’ ismi verildi. Kararlar oy birliğiyle kabul edildi.





Denetim Kurulu üyeleri belirlendi



Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yeni denetim kurulu üyeleri için oylama da yapıldı. Gizli gerçekleşen oylama sonucunda komisyona Şükrü Parmaklı, Bengü Sayköse, Filiz Ciritoğlu Sengel, Turan Manduz ve Bilal Doğan seçildi.



