Fethi Sekin'in heykeli artık Adliye önünde

Geçen sene 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi önünde şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in heykeli dikildi

Geçen sene teröristler İzmir Adliyesi'ne saldırı düzenlemek istemişti. Saldırganlar adliye girişinde polislerin dikkati sayesinde durdurulmuştu. Teröristlerle polisler arasında çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin şehit olmuştu.



Çok daha büyük bir olayı canı pahasına önleyen Sekin bugün İzmir Adliyesi'nde anıldı. Sekin'in heykeli de şehit olduğu yere dikildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yarışma sonucunda kazanan Can Akdaş tarafından yapılan heykel bugün açıldı.





Açılışta konuşma yapan Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin anıt için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek şunları söyledi: “Aradan bir yıl geçti; her dakikası acıyla, gururla yoğrulan bir yıl. Bir yıl önce bugün ben Adnan Menderes Üniversites i’nden doktorların şifalı ellerinde ameliyat oluyordum. Aynı saatlerde İzmir’de kirli eller başka bir şey yapmaya çalışıyorlardı. Yaşatmak için değil öldürmek için... Bu hainliğe Fethi ve silah arkadaşları engel oldu. Burada iki anıt var. Herkesin gördüğü kahramanlığın, sadakatin anıtı. Diğeri ise görmek istemediğimiz kalleşliğin, korkaklığın, zalimliğin anıtı. Rahat uyu şehidim! Bu ülkenin kahraman evlatları, senden aldığı bayrağı her geçen gün daha yükseklere taşıyor. Gittiğin yerde bizden selam söyle vatan uğruna can verenlere, tüm şehitlere.”



Konuşma sonrası vatandaşlar Sekin'in heykeline karanfiller bıraktı.