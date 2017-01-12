Fethi Sekin klibinde sadece iki İzmirli var!

Adliye Sarayı'nda geçen hafta teröristlerle çatışarak büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin için birçok ünlü isim kamera karşısına geçerek 'Benim adım Fethi Sekin' dedi. Klipte ise sadece iki İzmirli sanatçı yer aldı

Aykut Polatlı-Adliye Sarayı'na yapılan saldırıda yitirdiğimiz polis memuru

Adliye Sarayı'nda teröristleri fark ederek çatışmaya giren ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin için ünlü isimler kamera karşısına geçti. Spor, sanat, medya ve iş dünyasının önemli isimleri, Sekin için hazırlanan klipte şehit polisin hikayesini anlattı. TRT tarafından hazırlanan klipte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TMSF Başkanı Şakir Ercan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Hande Yener, Oktay Kaynarca, Wilma Elles, Demet Akalın, Murat Boz, Fatih Terim, Murat Yıldırım, Mustafa Ceceli, Burcu Esmersoy, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, Emre Altuğ, Esra Erol, Pelin Çift, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Şoray Uzun, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Erhan Çelik ve bazı STK yöneticileri yer aldı. Klipte İzmirli sanatçılara az yer verilmesi ise dikkat çekti.



Teklif gelmedi



Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Betül Elmasoğlu, İzmir'de ne bir STK'ya ne de İzmir'in önemli isimlerine kliple ilgili olarak bir teklif gelmediğine dikkat çekerek 'Bu yönde bir teklif gelseydi eminim birçok İzmirli santçı klipte yer alırdı' açıklamasını yaptı. Elmasoğlu, 'Bu konu ile ilgili bir teklif gelmedi. İzmir'in STK başkanları olarak haberimiz olsaydı fikirlerimizi paylaşırdık. Bu saldırı bizleri çok üzdü. Şehit polisimizle ilgili, yaşadığımız bu acı olayla ilgili görüşlerimizi daha önce de paylaştık. Haberimiz olmadı. Haberimiz olsaydı destek olmak için elimizden geleni yapardık' dedi.



Sadece iki İzmirli var



İzmir'de yaşanan bir terör olayı akabinde hazırlanan bir klipte İzmirli sayısının iki kişi ile sınırlı kalmasının doğru olmadığını belirten Elmasoğlu, 'Keşke İzmirli sayısı daha fazla olsaydı. İzmir'in kanaat önderlerinin de olması gerekiyordu. Biz İzmir Ekonomi Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nda bütün başkanlar, oda başkanları, önemli STK'lar olarak ayda bir toplanıyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Orada da bu konu ne gündeme geldi ne de haberimiz oldu' diye konuştu.



Olayı anlattılar



Şehidin cenaze görüntülerinin yer aldığı klipte, "Benim adım Fethi Sekin" diyen birçok ünlü isim Sekin'in dilinden terör saldırısı sırasındaki kahramanlığını ve sonrasını seslendirdi. Klip, Fethi Sekin'in şehit olmasının ardından okunan sala ile sona eriyor.



Klipte olabilecek İzmirli ünlüler



Gupse Özay, Rıza Kocaoğlu, Vahide Gördüm, Pakize Suda, Mustafa Denizli, Sezen Aksu, Meltem Cumbul, Burcu Güneş, Nurgül Yeşilçay, Saba Tümer, Sarp Apak, Nehir Erdoğan, Levet Üzümcü, Keremcem, Hüsnü Şenlendirici, Emel Müftüoğlu, Hüsnü Arkan, Ece Uslu, Ece Temelkuran, Cansel Elçin, Çağan Irmak ve adını sayamadığımız birçok ünlü isim klipte yer alabilirdi. -Adliye Sarayı'na yapılan saldırıda yitirdiğimiz polis memuru Fethi Sekin için bir klip hazırlandı. Birçok ünlü isim kamera karşısına geçerek "Benim adım Fethi Sekin" dedi. Bu klipte görünen isimler arasında sadece iki ismin İzmirli olması, İzmir'de yaşanan bir terör olayı sonrası daha fazla İzmirli klipte yer alamaz mıydı sorusunu akla getirdi. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Ege İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Elmasoğlu, 'Daha fazla İzmirli klipte yer almalıydı' dedi.Adliye Sarayı'nda teröristleri fark ederek çatışmaya giren ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin için ünlü isimler kamera karşısına geçti. Spor, sanat, medya ve iş dünyasının önemli isimleri, Sekin için hazırlanan klipte şehit polisin hikayesini anlattı. TRT tarafından hazırlanan klipte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TMSF Başkanı Şakir Ercan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Hande Yener, Oktay Kaynarca, Wilma Elles, Demet Akalın, Murat Boz, Fatih Terim, Murat Yıldırım, Mustafa Ceceli, Burcu Esmersoy, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, Emre Altuğ, Esra Erol, Pelin Çift, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Şoray Uzun, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Erhan Çelik ve bazı STK yöneticileri yer aldı. Klipte İzmirli sanatçılara az yer verilmesi ise dikkat çekti.Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Betül Elmasoğlu, İzmir'de ne bir STK'ya ne de İzmir'in önemli isimlerine kliple ilgili olarak bir teklif gelmediğine dikkat çekerek 'Bu yönde bir teklif gelseydi eminim birçok İzmirli santçı klipte yer alırdı' açıklamasını yaptı. Elmasoğlu, 'Bu konu ile ilgili bir teklif gelmedi. İzmir'in STK başkanları olarak haberimiz olsaydı fikirlerimizi paylaşırdık. Bu saldırı bizleri çok üzdü. Şehit polisimizle ilgili, yaşadığımız bu acı olayla ilgili görüşlerimizi daha önce de paylaştık. Haberimiz olmadı. Haberimiz olsaydı destek olmak için elimizden geleni yapardık' dedi.İzmir'de yaşanan bir terör olayı akabinde hazırlanan bir klipte İzmirli sayısının iki kişi ile sınırlı kalmasının doğru olmadığını belirten Elmasoğlu, 'Keşke İzmirli sayısı daha fazla olsaydı. İzmir'in kanaat önderlerinin de olması gerekiyordu. Biz İzmir Ekonomi Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nda bütün başkanlar, oda başkanları, önemli STK'lar olarak ayda bir toplanıyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Orada da bu konu ne gündeme geldi ne de haberimiz oldu' diye konuştu.Şehidin cenaze görüntülerinin yer aldığı klipte, "Benim adım Fethi Sekin" diyen birçok ünlü isim Sekin'in dilinden terör saldırısı sırasındaki kahramanlığını ve sonrasını seslendirdi. Klip, Fethi Sekin'in şehit olmasının ardından okunan sala ile sona eriyor.Gupse Özay, Rıza Kocaoğlu, Vahide Gördüm, Pakize Suda, Mustafa Denizli, Sezen Aksu, Meltem Cumbul, Burcu Güneş, Nurgül Yeşilçay, Saba Tümer, Sarp Apak, Nehir Erdoğan, Levet Üzümcü, Keremcem, Hüsnü Şenlendirici, Emel Müftüoğlu, Hüsnü Arkan, Ece Uslu, Ece Temelkuran, Cansel Elçin, Çağan Irmak ve adını sayamadığımız birçok ünlü isim klipte yer alabilirdi.