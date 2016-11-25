Fethullah Gülen'in öğrencisi İzmir'de gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda Fethullah Gülen'in öğrencisi de gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar sürüyor. Cumhuriyet Savcılığı soruşturam kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerden 24'ünün gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan Alaattin Kırkan'ın Fethullah Gülen'in öğrencisi olduğu öğrenildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı olan 30 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan bir kısmının özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Bu kişilerin ByLock kullandığı iddia edilirken, aynı zamanda Bank Asya'ya para aktardıkları da öğrenildi.



Gözaltına alınanlar arasında sohbet hocalığı yapan Gülen'in öğrencilerinden Alaattin Kırkan da bulunuyor. Diğer 6 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.