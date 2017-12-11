FETÖ'den ihraç edilen imamın esrarengiz ölümü!

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen bir imam, motosikletine otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti. Otomobilin ise çalıntı olduğu ortaya çıktı

FETÖ'den ihraç edilen imamın esrarengiz ölümü!

Kaza Bergama İlçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 18.20 sıralarında 100. Yıl Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen eski imam Tugay Uslu'ya arkadan gelen bir otomobil çarptı.

FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen imam Uslu'nun ailesi, Uslu eve gelmeyince durumu polise bildirdi.

Dün de bir kişi evinin önünde park halinde duran otomobilinin çalındığını belirterek polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çalıntı aracı Bergama-Kozak arasında bulunan dere kenarında terk edilmiş olarak buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, derede de Uslu'nun cesedi ile karşılaştı.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, Uslu'ya çalıntı aracın çarptığını tespit etti. Savcı olay yeri incelemesi yaparken, olayla ilgili çalıntı aracın sahibi ve yakını olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #ölüm #bergama
Önceki Haber
Natenyahu: Kudüs zaten 7 yıldır İsrail'in başkenti!
Sonraki Haber
Başkan İnce'nin vurulmasıyla ilgili yeni gelişme!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.