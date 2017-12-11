FETÖ'den ihraç edilen imamın esrarengiz ölümü!

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen bir imam, motosikletine otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti. Otomobilin ise çalıntı olduğu ortaya çıktı

Kaza Bergama İlçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 18.20 sıralarında 100. Yıl Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen eski imam Tugay Uslu'ya arkadan gelen bir otomobil çarptı.



FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen imam Uslu'nun ailesi, Uslu eve gelmeyince durumu polise bildirdi.



Dün de bir kişi evinin önünde park halinde duran otomobilinin çalındığını belirterek polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çalıntı aracı Bergama-Kozak arasında bulunan dere kenarında terk edilmiş olarak buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, derede de Uslu'nun cesedi ile karşılaştı.



Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, Uslu'ya çalıntı aracın çarptığını tespit etti. Savcı olay yeri incelemesi yaparken, olayla ilgili çalıntı aracın sahibi ve yakını olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.