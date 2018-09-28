FETÖ'den yargılanan Küçükbay'a tahliye

İzmir'de FETÖ'den tutuklu iş adamları Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, Abdullah Kavuk ve Metehan Kavuk hakkındaki karar belli oldu

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında finans desteği sağladıkları öne sürülen örgütün 'Babalar Grubu' oldukları iddia edilen tutuklu iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, Ahmet Küçükbay için tahliye talebinde bulundu.

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladığı öne sürülen tutuklu iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya öğleden sonra devam edildi. Mütalaanın değişmesinin ardından sanık avukatları savunmalarını yaptı. Verilen aranın ardındın mahkeme heyeti Ahmet Küçükbay’ın teröre finans sağlamak suçundan beraatine, FETÖ örgüt üyeliği suçundan 13 yıl hapis cezasına, ektin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıyla cezasında indirim yaparak 6 yıl 6 aya, duruşmalardaki iyi halinden dolayı 5 yıl 5 aya indirerek tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Şeref Sipahi, teröre finans sağlamak suçundan beraat ederken, FETÖ örgüt üyeliği suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tutuklu sanık Abdullah Kavuk’ta teröre finans sağlamak suçundan beraatine, FETÖ örgüt üyeliği suçundan ise 13 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti son olarak tutuksuz sanık Metehan Kavuk’a FETÖ örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.