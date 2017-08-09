FETÖ'nün 442 bin doları yastıktan çıktı!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan çiftin, örgüte ait 442 bin 15 doları yastık içerisinde sakladıkları tespit edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ege Bölgesi'nde "Altın Şehir" adı altında yeni yapılanmaya giden örgütün faaliyetlerine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla örgütün Ege Bölgesindeki faaliyetlerini organize ettiği belirtilen H.K. (41) ve eşi M.K. da gözaltına alındı.





Sahte pasaportla yakalandılar



Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasında önemli görev üstlendiği bilgisine ulaşılan H.K'nın evindeki aramada eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulundu. H.K'nın, "Altın Şehir" adı altında yeniden yapılanmaya giden örgüte yönelik 25 Temmuz'da başlatılan operasyon sonrası deşifre olduğunu düşünerek eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.



H.K'nın adresinde ayrıca örgütün yeni yapılanmasını deşifre edecek çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.



Zanlının adreslerinde ve üzerinde 10'a yakın cep telefonu ele geçirilmesi dikkati çekti.



Tanınmamak için sakallarını uzattığı görülen ve eşi M.K. ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgusu devam eden H.K'nın bağlantılarının istihbarat birimlerince incelendiği kaydedildi.



Öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nın FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı da tespit edildi.





Paralar yastıktan çıktı



Bu arada H.K'nın üzerinde ve 2 ayrı adresinde yapılan aramada, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.



Aramalarda, 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulundu.



Ele geçirilen 442 bin 15 ABD doların ise H.K'nın evindeki bir yastığın içerisine tülbente sarılarak gizlendiği görüldü.



Ekipler ayrıca diğer zanlılar B.G, E.U. ve M.E'nin evlerinde ise FETÖ tutuklularına ulaştırılmak üzere toplandığı tespit edilen 4 bin 365 lira ele geçirdi.





Röportaj diye sanık yakınları ile görüşmüşler



Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların ramazan ayı boyunca "iftar yemeği organizasyonu", "mağdur zarfı", "himmet" adı altında para topladıkları, bu paraları tutuklu örgüt mensuplarının yakınlarına ulaştırdıkları, ayrıca poşetlerle gıda yardımı götürdükleri tespit edildi.



Cezaevindeki FETÖ sanıklarının dışarıdaki yakınları ile de irtibat kuran bazı zanlıların, bu görüşmelere "röportaj" adı altında gittikleri, görüşmeleri sosyal medya aracılığıyla algı oluşturmak amacıyla yaymayı planladıkları da ileri sürüldü.





Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 137 şüpheliden 125'ini gözaltına almıştı.



Bazı örgüt mensupları Bornova'da toplantı halindeyken gözaltına alınmış, FETÖ'nün İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları tespit edilmişti.



Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edilmişti.



Daha önce hakkında yakalama kararı bulunan örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K. Bornova'da saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alınmıştı. N.K'nın da aralarında bulunduğu 125 zanlıdan 60'ı tutuklanırken, 57 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi cumhuriyet savcılığından, 4'ü ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.