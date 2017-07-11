FETÖ'nün ölüm listesinde ama...

Türkiye'de, FETÖ'ye yönelik ilk soruşturmayı açıp üç kişinin tutuklanmasını sağladıktan sonra Ergenekon, Balyoz gibi peş peşe açılan davalarda kumpasa uğrayıp 43.6 yıl hapis cezasına çarptırılan, 5 yıl cezaevinde kalan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ örgütünün ölüm listesinde de yer aldı. Bu yüzden üst seviyede korunmasına karar verildi. Ancak Ankara Valiliği bir süre önce, Üçok'un 'özel koruma' statüsünü ani bir kararla düşürdü. Buna tepki gösteren Ahmet Zeki Üçok, eski koruma statüsü verilinceye kadar günlük hayatında hiçbir şekilde koruma almayacağını söyledi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın doktoralı hukukçusu olan Albay Ahmet Zeki Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olduğu dönemde, FETÖ'ye yönelik ilk soruşturmayı 2009 yılının Mart ayında açan isim oldu. FETÖ üyesi üç askerin tutuklanmasını sağlayan ve örgüte yönelik soruşturmasını derinleştiren, önemli bilgiler elde eden Üçok, bu soruşturmadan 6 ay sonra ilk olarak 25 Eylül 2009 tarihinde Aziz Yıldırım'dan zorla para istediği iddiasıyla 'yağma' suçundan tutuklandı. Hakim Albay Üçok'un tutuklanmasından sonra hakkında peş peşe açılan 'Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, dolandırıcılık, sahte evrak temin etmek, görevi kötüye kullanma' suçlarından toplam 43.6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki kararlar Yargıtay'da kesinleşen Ahmet Zeki Üçok, 17- 25 Aralık operasyonlarından sonra özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla, 30 Haziran 2014 tarihinde tahliye oldu.



FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE ETTİ



Tahliyesinden sonra hakkında beraat kararları da çıkmaya başlayan Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'ye yönelik mücadele başlattı. 15 Temmuz öncesinde yürüttüğü bu mücadelesinde, sık sık Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt yapılanmasına dikkat çekti. Önemli mevkiler elde ettiklerini belirtip, örgüt üyelerini de isim isim açıkladı. Albay Üçok, 15 Temmuz darbe tgirişiminden sonra da mücadelesini sürdürdü. Savcılıklara önemli bilgiler verdi, örgüt soruşturmalarının genişletilmesinde bu bilgiler de etkili oldu. ABD başta olmak üzere birçok ülkede, FETÖ'yü anlattı.



ADI PARTİGÖÇ'ÜN EŞYALARI ARASINDAKİ LİSTEDE ÇIKTI



Örgüte yönelik geçmişten beri verdiği mücadele nedeniyle hep hedefte olan Ahmet Zeki Üçok'un adı, darbeci generallerden Mehmet Partigöç'ün eşyaları arasında yer alan ve gözaltına alınacaklar olduğu sanılan listede de yer aldı. Bunun yanı sıra örgüte ait farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerde de, isminin öldürülecekler arasında olduğu ortaya çıktı. Savcılıkların da bu yönde uyarıda bulunmasından sonra Ankara Valiliği, Ahmet Zeki Üçok için çağrı üzerine koruma, yakın koruma ve özel koruma gibi statülerden en üst seviyedekinin uygulanmasına karar verdi. 24 saat boyunca evi ve aile bireylerinin korunması esasına dayanan özel koruma statüsü uygulanması gereken Ahmet Zeki Üçok, evinin önüne polis kulübesi yerleştirilmesi yerine Genelkurmaya ait özel korumalı lojmanda oturma talebinde bulundu. Ancak bu isteğinin uygulanmasını beklediği sırada, Ankara Valiliği'nin aldığı karar Koruma Şube Müdürlüğü yetkililerince kendisine tebliğ edildi. Valiliğin, özel koruma statüsünü düşürdüğü ve yakın koruma uygulamaya karar verdiği Üçok'a bildirildi. Yakın korumada ise dışarıda bulunduğu anlarda sadece yanında koruma bulunacak olan Ahmet Zeki Üçok, bu duruma tepki gösterdi.



'PROTESTO EDİYORUM'



Kararı protesto ettiğini belirten Ahmet Zeki Üçok tepkisini şöyle dile getirdi:



"FETÖ'yle 15 Temmuz'dan sonra değil, önce de mücadele eden sayılı kişilerdenim. Kanlı örgütü ABD'de, yurt dışında anlattım. Onlarca televizyon kanalında bu örgütü anlattım. Gazetelere röportajlar verdim. Her seferinde bana yönelik ölüm tehditleri geldi. Kızımın böbreklerini sökeceklerini, karımı otobüsle ezeceklerini söylediler. Ancak yaptıklarımdan dolayı her geçen gün bana yönelik tehditleri artmasına rağmen, koruma kategorimin azaltılmasını hiç anlayabilmiş değilim. Çok üzüldüm ve kırıldım. Bunu protesto ediyorum, eski koruma statüm verilinceye kadar da günlük hayatımda hiçbir şekilde koruma almayacağım."