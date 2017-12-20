Fetrek Çayı'nda ağaçlandırma

Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi Projesi'nde 2. etaba geçildi. İlk fidanları Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez dikti

Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi 1. Etap Rekreasyon Alanları Projesi kapsamında ilk fidanların dikimine başlandı. Yapay olarak oluşturulan adada fidan diken Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşa Görmez, 'Toprağı, havayı, suyu koruyan muhteşem bir sosyal alan projesi, Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından birisi ilçemizde hayata geçecek' dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından Torbalı Belediyesine bağışlanan 28 ayrı türdeki 1700 ağacın dikileceği yapay adada incelemelerde bulunan ve ilk fidanları diken Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşa Görmez tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, 'Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi Projesi'nde ilk etap çalışmalarının en zor ve en önemli kısımları tamamlandı. 22 km'lik Fetrek Çayı'nın büyük bölümünü ıslah edildi. Torbalı halkı çok iyi bilir bu dere yatağı tamamen inşaat ve fabrika atıklarıyla doldurulmuştu. Küçük Menderes havzasının su kaynaklarından, yaşam kaynaklarından birisi yok olmuştu. Çok büyük bir çalışmayla onlarca iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla birinci etap tamamlandı. Tabanı 40, üstten de 54 metre genişliğindeki bir yatağın oluşturulması sağlandı. Yatağın 200 metrelik dışında kalan yerlerde rekreasyon alanları oluşturuluyor. 1.Etap planlamasına göre toplam 340 bin metrekarelik alanda 237 bin metrekarelik bölgede ise rekreasyon projeleri uygulanacak' dedi.



Deniz yok, ada var



Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi Projesi kapsamında bir de 17 bin metrekarelik alan üzerinde yapay ada oluşturuldu. Taş dolgu ve tahkimatları tamamlanan adada sosyal yaşama dair birçok tesis yer alacak. Kafeterya, seyir terasları , çocuk oyun alanları, piknik üniteleri, bisiklet ve yaya yolları bulunacak. DSİ burada iki adet bağlantı köprüsü inşa edecek. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşa Görmez adaya ilk Manolya ağaçlarını dikti. Adaya 28 ayrı türlerden 1.700 ağaç dikilecek. Adanın bölgenin en zengin botanik alanlarından biri haline getirilmesi amaçlanıyor.



