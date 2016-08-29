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    • Fevziye Cengiz haberine yorum yaptılar, savcı dava açtı

    İzmir'de karakolda 2 polisten dayak yiyen Fevziye Cengiz için dayakçı polislerden çok ceza isteyen savcı, internette hakkında eleştirilerde bulunanlar hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:28
    Fevziye Cengiz haberine yorum yaptılar, savcı dava açtı
    İzmir'de karakolda polisten dayak yiyen Fevziye Cengiz için dayakçı polislerden daha çok ceza isteyen savcı, internette hakkında yorum yapanlardan 'kamu görevlisine hakaret' suçundan şikayetçi oldu. İzmir'de bir karakolda dayak yiyen Fevzi­ye Cengiz'e polislerden daha çok ceza is­teyen savcı, bir mütalaaya ilişkin habere yo­rum yapan vatandaşların peşine düştü. Sav­cı Göksel Er'in şikayeti üzerine savcının po­lislere 1, dayak yiyen kadına 8 yıl hapis ce­zası istediğine ilişkin habere yorum yapan 3 vatandaş ile yorumların yayımlandığı si­te editörüne 'kamu görevlisine hakaret' su­çundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç sayılan yorumlar ara­sında savcıyı empati yapma yeteneğinden yoksun bulmak da yer aldı.

    'Savcı da her vatandaş gibi eleştirilir ancak hakaret edilemez'

    Hakim ve savıcının her vatandaş gibi eleştirilebileceğini ancak hakaret edilemeyeceğini belirten İzmir Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Aydın Özcan, 'Olayı çok net bilmiyorum. Eğer savcıya hakaret edilmişse bu bir suçtur. Görevini ifa eden kişiye karşı hakaret içeren beyanda bulunulması tabii ki suçtur. Bu vatandaş için de aynıdır. Savcının kararı beğenilmiyorsa, hukuki yollara başvurularak o kararın kaldırılması için hukuki mücadele edilir. Beğenmediğimiz karardan dolayı savcıya ya da herhangi bir kişiye karşı da hakarette bulunmak suçtur. Herkesin hakkını hukuk içerisinde araması gerekiyor. Herhangi biri size durup dururken hakaret etse suç işlemiş olur. Ki savcı kamu görevlisi ve görevini ifa ediyor' ifadelerini kullandı.
     
    'Her bireyin hakarete karşı suç duyurusu hakkı var'

    Bir vatandaşın savcı ya da hakimi eleştirmesinin eleştiri kuralları içinde olduğu sürece suç olmadığını ifade eden İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nuriye Kadan, konuyla ilgili şunları söyledi: Ancak hakarete varan bir şekilde olursa elbette her bireyin olduğu gibi hakim ve savcının da hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunma hakkı var. Ama eleştirinin ne düzeyde olduğunu bilemediğim için bu konuda net bir şey söyleyemem. Burada sadece suç duyurusu var ve henüz yargılama gerçekleşmedi. Şerefsiz kelimesi eleştiriyi aşan bir kelime ancak diğerleri eleştiriyi aşan hakaret yok gibi görünüyor. Ancak bu tür olaylarda cümlenin girişi, gelişmesi ve sonucu çok önemlidir. Bunu tam bilemediğim için net konuşamıyorum. Her bireyin kendisine yapılan hakarete karşı suç duyurusunda bulunma hakkı var.


    Hakaret kabul edilen ifadeler

    Bir internet sitesinde "Dövülen kadına 8, polislere 1 yıl ceza" başlığı ile ya­yımlanan haberin altına yorumlar yapıldığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ali Fu­at Taşkın'ın hazırladığı iddianamede şu yorumların suç unsuru taşıdığı savunuldu: E.Ç'nin 'Adaletin olmadığına dair bir örnek daha.. Neredey­se polis beylere dayak attıkları, işlerini çok iyi yaptıkları, örnek davrandıkları için ik­ramiye verilmesini ta­lep edecek sayın sav­cı. Biraz empati yap­ma yeteneği varsa, ahlaki değerleri varsa bir insana yapılanı reva görebilir miydi acaba? Hangi kanun maddesi, hangi hu­kuk normu bir insanın onurundan daha değerlidir?' yorumundaki "Biraz empati yapma yeteneği varsa, ahlaki değerleri varsa" sözleri. D.Y'nin yorumunda yer alan 'Bence sizler de bu muameleyi görmeyi ailenize de aynısının yapılmasını çok arzu ediyor­sunuz demektir. 2 dakika insan onuruna yakışır bir biçimde bu olayın muhasebe­sini yapsanız eminim kendinizden ve ki­mi savunduğunuzdan utanacaksınızdır' sözleri. Ö.E'nin yorumundaki 'Her sektörde olduğu gibi polislerin de içinde böyle şe­refsizler, savcıların içinde de böyle insan sayılmayacak kişiler olabilir, hor görme­mek lazım. Kadının kim olduğunun öne­mi yok. Elleri kelepçeli kadına 2 erkek tekme tokat dalıyorsa bazı salaklar da ka­dının ne iş yaptığına ve ne dediğine bakı­yorsa bu işte bir sorun var, vicdan yok ol­muş gitmiş" ifadelerini suç kabul eden savcı suç duyurusunda bulundu.
    Anahtar Kelimeler: Fevziye Cengiz, Fevziye Cengiz Savcı, Karakolda Dayak

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