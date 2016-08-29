İzmir'de karakolda polisten dayak yiyen Fevziye Cengiz
için dayakçı polislerden daha çok ceza isteyen savcı, internette hakkında yorum yapanlardan 'kamu görevlisine hakaret' suçundan şikayetçi oldu. İzmir'de bir karakolda dayak yiyen Fevziye Cengiz'e polislerden daha çok ceza isteyen savcı, bir mütalaaya ilişkin habere yorum yapan vatandaşların peşine düştü. Savcı Göksel Er'in şikayeti üzerine savcının polislere 1, dayak yiyen kadına 8 yıl hapis cezası istediğine ilişkin habere yorum yapan 3 vatandaş ile yorumların yayımlandığı site editörüne 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç sayılan yorumlar arasında savcıyı empati yapma yeteneğinden yoksun bulmak da yer aldı.
'Savcı da her vatandaş gibi eleştirilir ancak hakaret edilemez'
Hakim ve savıcının her vatandaş gibi eleştirilebileceğini ancak hakaret edilemeyeceğini belirten İzmir Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Aydın Özcan
, 'Olayı çok net bilmiyorum. Eğer savcıya hakaret edilmişse bu bir suçtur. Görevini ifa eden kişiye karşı hakaret içeren beyanda bulunulması tabii ki suçtur. Bu vatandaş için de aynıdır. Savcının kararı beğenilmiyorsa, hukuki yollara başvurularak o kararın kaldırılması için hukuki mücadele edilir. Beğenmediğimiz karardan dolayı savcıya ya da herhangi bir kişiye karşı da hakarette bulunmak suçtur. Herkesin hakkını hukuk içerisinde araması gerekiyor. Herhangi biri size durup dururken hakaret etse suç işlemiş olur. Ki savcı kamu görevlisi ve görevini ifa ediyor' ifadelerini kullandı.
'Her bireyin hakarete karşı suç duyurusu hakkı var'
Bir vatandaşın savcı ya da hakimi eleştirmesinin eleştiri kuralları içinde olduğu sürece suç olmadığını ifade eden İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nuriye Kadan, konuyla ilgili şunları söyledi: Ancak hakarete varan bir şekilde olursa elbette her bireyin olduğu gibi hakim ve savcının da hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunma hakkı var. Ama eleştirinin ne düzeyde olduğunu bilemediğim için bu konuda net bir şey söyleyemem. Burada sadece suç duyurusu var ve henüz yargılama gerçekleşmedi. Şerefsiz kelimesi eleştiriyi aşan bir kelime ancak diğerleri eleştiriyi aşan hakaret yok gibi görünüyor. Ancak bu tür olaylarda cümlenin girişi, gelişmesi ve sonucu çok önemlidir. Bunu tam bilemediğim için net konuşamıyorum. Her bireyin kendisine yapılan hakarete karşı suç duyurusunda bulunma hakkı var.
Hakaret kabul edilen ifadeler
Bir internet sitesinde "Dövülen kadına 8, polislere 1 yıl ceza" başlığı ile yayımlanan haberin altına yorumlar yapıldığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Taşkın'ın hazırladığı iddianamede şu yorumların suç unsuru taşıdığı savunuldu: E.Ç'nin 'Adaletin olmadığına dair bir örnek daha.. Neredeyse polis beylere dayak attıkları, işlerini çok iyi yaptıkları, örnek davrandıkları için ikramiye verilmesini talep edecek sayın savcı. Biraz empati yapma yeteneği varsa, ahlaki değerleri varsa bir insana yapılanı reva görebilir miydi acaba? Hangi kanun maddesi, hangi hukuk normu bir insanın onurundan daha değerlidir?' yorumundaki "Biraz empati yapma yeteneği varsa, ahlaki değerleri varsa" sözleri. D.Y'nin yorumunda yer alan 'Bence sizler de bu muameleyi görmeyi ailenize de aynısının yapılmasını çok arzu ediyorsunuz demektir. 2 dakika insan onuruna yakışır bir biçimde bu olayın muhasebesini yapsanız eminim kendinizden ve kimi savunduğunuzdan utanacaksınızdır' sözleri. Ö.E'nin yorumundaki 'Her sektörde olduğu gibi polislerin de içinde böyle şerefsizler, savcıların içinde de böyle insan sayılmayacak kişiler olabilir, hor görmemek lazım. Kadının kim olduğunun önemi yok. Elleri kelepçeli kadına 2 erkek tekme tokat dalıyorsa bazı salaklar da kadının ne iş yaptığına ve ne dediğine bakıyorsa bu işte bir sorun var, vicdan yok olmuş gitmiş" ifadelerini suç kabul eden savcı suç duyurusunda bulundu.
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