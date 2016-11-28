Figen Yüksekdağ'a İzmir'deki konuşması yüzünden dava

İzmir'de katıldıkları panelde yaptıkları konuşma nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak', HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında ise katıldığı bir gösteride, 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla iki ayrı dava açıldı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, geçen şubat ayında, İzmir'de partileri tarafından düzenlenen panelde konuşma yaptı. İddiaya göre Yüksekdağ bu paneldeki konuşmasının bir bölümünde, "Bugün 'Cizre'de, Silopi'de, Sur'da, Nusaybin'de, Dargeçit'te ve Lice'de bizler kendi kendimizi yönetecek kadar olgunuz' diyen halkın mücadelesi, işte yüzyıllar boyunca verilen bu insani mücadelenin bayrağının dalgalandırılmasıdır" dedi. Erdal Ataş'ın da aynı panelde yaptığı konuşmada, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden 'Kürdistan' diye bahsettiği, mevcut yönetim sisteminin çöktüğünü, yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu, öz yönetimlerin tartışılması gerektiği söylediği belirtildi. Bu söylemlerin, bölücü terör örgütü PKK'nın ülkeyi bölmeye yönelik eylemleriyle örtüştüğü iddia edildi.



1- 5 YIL HAPİS İSTEMİ



Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ'ın sözleriyle, 'terör eylemlerini bir halk mücadelesi olarak göstermeye çalıştığı, PKK'nın propagandası yaptığı', Ataş'ın sözlerinin de aynı şekilde 'terör örgütünün propagandası' olduğu belirtildi. Savcı, soruşturma aşamasında şüpheliler Figen Yüksekdağ ve Erdal Ataş'ın ifadesine başvurulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığını, ancak çıkartılan tebligata rağmen savunmasını yapmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat bürosuna gitmediklerini belirtti. Savcı, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 ila 5'er yıl arasına hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.



İddianame İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.



IRGAT'A DA DAVA



HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında ise 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Irgat'ın 2015 yılının Şubat ayında, İzmir Valiliği'nin yasakladığı bir mitingi protesto etmek amacıyla Alsancak semtinde düzenlenen eylemde yaptığı konuşmasında, terör örgütünün elebaşı eri Abdullah Öcalan'ı 'siyasi tutsak' olarak ifade ettiği, terör eylemlerinden bir özgürlük mücadelesi olarak bahsettiği, Öcalan lehine atılan sloganlara destek verdiği belirtildi. Bu nedenle 'Suçu ve suçluyu övmek'ten yargılanması talep edildi. Irgat da İzmir 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıkacak.

