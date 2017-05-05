Fırat Yılmaz Çakıroğlu olayı ile ilgili iddiaya üniversiteden yanıt

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü, üniversitede öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı hakkında üniversitede yürütülen disiplin soruşturmasından henüz karar çıkmadığını, zanlının "öğrencilikten atılma kararının kaldırıldığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Nurullah S. hakkındaki okuldan atılma kararının kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basın ile internet sitelerinde gerçeğe aykırı ve yasal dayanaktan yoksun iddialarla Ege Üniversitesi Rektörlüğünün tüzel kişiliğine saldırıda bulunulduğu ifade edildi.



"Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah S. hakkındaki öğrencilikten atılma kararı ile terör eylemleriyle bağlantısı bulunan 30 civarında öğrenciye verilen uzaklaştırma cezalarının kaldırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Öncelikle Nurullah S. hakkında yürütülen disiplin soruşturması henüz karar çıkmamasına rağmen mevcut haberlerde Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun döneminde Nurullah S'ye çıkarma cezası verildiği, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu döneminde ise bu cezanın kaldırıldığı gibi bir izlenim yaratılmaktadır. Nurullah S. hakkındaki disiplin soruşturmasını yürüten komisyon tarafından rapor tanzim edilmiş ve teklif Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınmıştır. Bu durum kurum kayıtlarında sabittir.



'VERİLMİŞ BİR KARAR YOK'



OLAY NEYDİ?



MHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Görüldüğü üzere dosya hakkında günümüze kadar verilmiş bir karar bulunmamakta olup, üniversite yönetim kurulunun Disiplin Kurulu sıfatıyla toplanması neticesinde karar tesis edilecektir. Ayrıca Ege Üniversitesi Rektörlüğü, soruşturma komisyonunu değiştirmemiş olup, önceki dönemde görevlendirilen komisyonun verdiği teklif görüşülecektir."Açıklamada, 30 civarında öğrenciye verilen uzaklaştırma cezalarının terör eylemiyle ilgili olmadığı, bu cezaların büyük bir kısmının öğrencilerin İzmir İdare Mahkemelerine açtıkları iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı almaları neticesinde mahkeme kararı gereği kaldırıldığı aktarılarak, "Birkaç öğrencinin üniversite Disiplin Kuruluna yaptığı itiraz ise 'görüntü kayıtlarının izlenmesi gerektiği' yönünde kabul edilerek, yeniden değerlendirme yapılması hususunda komisyona gönderilmiştir. Haberlerde yer alan iddialar gerçeğe aykırı, yasal dayanaktan yoksun, tek taraflı, hakikate ve idari işleyişe aykırı olup, gerekli hukuki işlemler de başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, hazırladığı iddianamede, sanık Nurullah S. hakkında "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ile 69 yıl, tutuksuz 31 sanık hakkında da "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş iddialar üzerine açıklama yapmış Türk milletinin, "Türk devletinin sevdalısı olan şehit kardeşimizin katili nasıl olur da öğrenciliğe iade edilir. Bunun önümüzdeki süreçte peşinin bırakılmayacağını net bir şekilde söylüyorum" demişti.