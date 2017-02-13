Firdevs bebeğin yaşamı 7 bin TL'ye bağlı

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, Firdevs Uçar bebek akciğerleri gelişmediği için doğduktan 10 gün sonra sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki 7 aylık tedavin ardından taburcu edilecek. Ancak Firdevs Uçar'ın yaşamını sürdürmesini sağlayacak solunum cihazı için gereken 7 bin liranın 17 Şubat'a kadar bulunması gerektiğini belirten ailesi, maddi durumlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle, bu paranın karşılanması için Ödemiş Kaymakamlığı'na başvurdu

Tarım işçisi Erdoğan Uçar ile ev kadını Emine Uçar Çifti'nin geçen 18 Temmuz'da Ödemiş Devlet Hastanesi'nde ikinci kızları dünyaya geldi. Çiftin Firdevs adını verdikleri bebekleri prematüre olarak dünyaya geldiğinden akciğerlerinin gelişmediği ve kalbinde delik olduğu tespit edildi. Minik Firdevs, doğduktan 10 gün sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyatla akciğerine şant takılan bebek, 6.5 ay hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutuldu.



Firdevs bebek, 2 hafta önce servisteki odasına çıkartıldı. Ailesine bebeğin taburcu edilebilmesi için solunum, oksijen ve aspratör cihazlarına ihtiyaç olduğu bildirildi. Ancak toplam 17 bin 740 lira olan cihazların Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece 10 bin 366 lirasını karşıladığını belirten baba Erdoğan Uçar, maddi durumu yeterli olmadığı için aradaki farkı ödemesinin mümkün olmadığını söyledi. Aradaki 7 bin 374 liranın ödenmesi için Ödemiş Kaymakamlığı'na başvurduğunu belirten Uçar, şöyle konuştu:



"17 Şubat'ta kızımı taburcu edecekler. Evde yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan solunum cihazlarını almamız gerekiyor. O güne kadar bu parayı bulmamız gerekiyor. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle başından ayrılamadığımız için aylardır doğru düzgün zçalışamadım. Hiçbir sosyal güvencem yok. 350 lira ev kirası ödüyorum. Bu parayı kendi imkanlarımla ödemem mümkün değil. Kaymakamlıktan gelecek desteği bekliyoruz. Kaymakamlık 15 Şubat Çarşamba günü toplantı yapıp, ödemeyle ilgili bir karar verecek. Tek isteğimiz, kızımızın bir an önce sağlığına kavuşması."



Firdevs bebeğin, kalbindeki deliğin ise 3 yaşına geldiğinde yapılacak ameliyat ile kapatılacağı bildirildi.