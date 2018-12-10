'Fırına gidiyorum' diyerek evden çıktı. Sonrası korkunç!

İzmir'in Balçova ilçesinde, emekli astsubay Halil İ. (63), ailesine "Fırına gidiyorum" diyerek, evden çıkıp, alt geçitte başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi

'Fırına gidiyorum' diyerek evden çıktı. Sonrası korkunç!
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:01

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelerarası Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli astsubay olan, 2 çocuk sahibi Halil İ., ailesine, arkadaşının sahibi olduğu ekmek fırınına gideceğini söyleyerek, evden çıktı. Halil İ., çevredeki alt geçitte, başına dayadığı tabancasını ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Halil İ.'yi gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Halil İ.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Halil İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Haber verilmesiyle hastaneye gelen Halil İ.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Halil İ.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #balçova #intihar
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