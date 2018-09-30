Fırtına kuzeye ilerliyor, sahillerde kuvvetli yağış bekleniyor

Ege kıyılarını etkisi altına alması beklenen tropik fırtınanın Ege Denizi üzerinden şiddetini azaltarak kuzeye doğru ilerleyişi devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri kıyı kesimlerde şiddetli yağışın etkili olacağını belirtti

Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında beklenen tropik fırtınanın Ege Denizi üzerinde etkisini azaltarak kuzeye doğru ilerlediği belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, fırtınanın Ege kıyılarına ulaşmadan etkisini azaltacağını belirtirken, özellikle Ege kıyılarında şiddetli yağışların etkili olacağını vurguladı. Gün içinde Ege'de rüzgar hızının 40-60 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Çeşme Yarımadası, Ayvalık, Dikili ve Edremit Körfezi'nde yağış miktarının metrekareye 50-75 kilogram iç kesimlerde ise 21-50 kilogram olması bekleniyor. Son 24 saatte ise bazı ilçelere düşen yağış miktarı Foça'da 65 kg, Dikili'de 38 kg, Karaburun'da 22.5 kg, Bayındır'da 21 kg. olarak gerçekleşti. Yağışların pazartesi akşamına kadar etkili olması beklenirken, Ege Bölgesi'nin salı gününden itibaren sıcak havanın etkisine gireceği bu durumun hafta boyunca etkili olacağı öğrenildi.