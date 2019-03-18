Flamingoların dansını izlediler

17 Mart Pazar günü, yüzlerce İzmirli flamingoların kur dansına tanık olmak için bir araya geldi.

Flamingolar binlerce yıldır olduğu gibi bu yıl da İzmir Körfezi kıyılarındaki kur danslarına başladı. Flamingoların tüm dünya nüfusunun neredeyse yüzde onuna ev sahipliği yapan Gediz Deltası, bu eşsiz dansın gözlemlenebileceği önemli doğal alanlardan biri. 17 Mart Pazar günü Gediz Deltası'nda bir araya gelen yüzlerce İzmirli, flamingoların kur dansına tanıklık etti. Doğa Derneği'nin düzenlediği Flamingoların Dansına Yolculuk etkinliğine katılanlar, başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türünün Delta'daki yaşamlarını gözlemledi. İzmirliler, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başlatılan kampanyaya gedizmirasimizdir.org internet sayfasından destek verdi.

Aralık'ta başladı

Düzenli olarak on binlerce flamingonun kışı geçirdiği Delta'da, bu kış yapılan sayımlarda yaklaşık 30 bin flamingo gözlemlenmişti. Delta'da üreyen flamingolar her yıl Aralık ayı sonunda benzersiz güzellikteki kur danslarına başlıyor ve eşlerini seçerek kuluçkaya yatıyor. Yürüyüşe katılan İzmirliler, şu sıralar kur danslarını gerçekleştirmekte olan yüzlerce flamingoyu izledi ve Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

Alan tehdit altında

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç şunları söyledi: "Gediz Deltası, İzmir'deki yaşamın kaynaklarından biri. Doğal Sit Alanı olan Delta, 1998 yılından bu yana Ramsar Sözleşmesi kapsamında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan statüsüne sahip. Ancak giderek artan kentleşme baskısı tüm bu koruma statülerine rağmen alanı tehdit etmeye devam ediyor. Yakın bir zamana kadar Gediz Deltası'nı ve içindeki yaşamı tehdit eden Körfez Geçiş Projesi, sivil toplum kuruluşları ve İzmirli vatandaşların açtığı dava sonucunda iptal edildi. Dört UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterinin dördünü birden sağlayan İzmir'in Gediz Deltası, bugün tanık olduğumuz gibi yüzlerce yıldır burada yaşayan canlılara ve bölgedeki insanlara yaşam oluyor. Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak taşınmalı ve flamingoların İzmir'deki dansı hiç bitmemeli" dedi.