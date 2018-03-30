Foça'da 91 Suriyeli kaçak yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandı

Foça'da 91 Suriyeli kaçak yakalandı

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00'de, şüphe üzerine 2 midibüs sürücüsünü Yenifoça Mahallesi'nde durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, tamamı Suriyeli 91 kaçak ile M.C., N.G. ve Ö.G. isimli 3 organizatör yakalandı. El konulan midibüsler, yediemine bırakılırken, gruba insani yardım yapıldı. Suriyelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne götürüleceği belirtildi. Organizatörler ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça
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