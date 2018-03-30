Foça'da 91 Suriyeli kaçak yakalandı

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00'de, şüphe üzerine 2 midibüs sürücüsünü Yenifoça Mahallesi'nde durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, tamamı Suriyeli 91 kaçak ile M.C., N.G. ve Ö.G. isimli 3 organizatör yakalandı. El konulan midibüsler, yediemine bırakılırken, gruba insani yardım yapıldı. Suriyelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne götürüleceği belirtildi. Organizatörler ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandı
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00'de, şüphe üzerine 2 midibüs sürücüsünü Yenifoça Mahallesi'nde durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, tamamı Suriyeli 91 kaçak ile M.C., N.G. ve Ö.G. isimli 3 organizatör yakalandı. El konulan midibüsler, yediemine bırakılırken, gruba insani yardım yapıldı. Suriyelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne götürüleceği belirtildi. Organizatörler ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.