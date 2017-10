Foça'da aileler isyan etti: 6 yaşındaki çocuk otobüse nasıl binsin?

İzmir'in Foça İlçesi'ne bağlı 3 kırsal mahallede öğrenci sayısı 40'ın altına düştüğü için okullarının kapatılmasına tepki gösteren veliler, bu yıl taşımalı eğitim sisteminden de faydalanamadıklarını belirterek, küçük yaştaki çocukların otobüslerle okula gitmek zorunda kaldığını söyledi. Birçok veli çocuklarını okula gönderemediğini belirterek çözüm için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Foça'nın kırsal mahallelerinden Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli'de yaşayan veliler, Foça Hükümet Konağı önünde toplanarak taşımalı eğitim istedi. Yeterli öğrencisi olmadığı için okulları kapatılan 3 mahallenin sakinleri, geçen yıl çocuklarının taşımalı eğitimden faydalanırken bu yıl 'Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinde yaşayan öğrenciler, belediye otobüslerinden yararlanacak' kararı üzerine servislerin kaldırıldığını öne sürdü. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokulda eğitim alan yaklaşık 200 öğrencinin mağdur olduğunu savunan veliler, topladıkları 162 imzalı dilekçeyi Foça Kaymakamı'na vererek çözüm istedi.



Yenifoça Forum Platformu üyeleri de, sözcü Ezgi Levent'in okuduğu basın açıklamasıyla velilere destek verdi. İlköğretimin zorunlu olduğunu, çocuklarını okula göndermezlerse suçlu ilan edileceklerini belirten Levent, servis tutacak maddi gücü olmayan ailelerin yasaya göre belediye otobüslerinden yararlanmak zorunda bırakıldığını söyledi. 5-6 yaşındaki bir çocuğun bu otobüslere nasıl inip bineceğini soran Levent, bazı hatlarda otobüs değiştirmeleri gerektiğini hatırlattı. Ulaşımın zaten zor olduğu Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli'de küçük çocukların okula gitmesinin imkansız hale geldiğini iddia eden Levent, şöyle dedi:



"Sosyal yardımlarla yaşayan bazı ailelere adeta 'Çocuklarınızı okula göndermeyin' denilmiştir. Birden fazla çocuğu olan bazı aileler anaokulu seviyesindeki çocuklarını okula göndermekten vazgeçmişlerdir. Bu yönetmelikle çocukların eğitim hakkı elinden alınmıştır. Ciddi bir can güvenliği sorunu vardır. İzmir'in bazı yerlerinde servis ücretleri Milli Eğitim tarafından karşılanmakta, örneğin Aliağa'da taşımalı eğitim hala devam etmektedir. Bu durumda Foça'ya çifte standart uygulanmaktadır. Bu anayasaya aykırıdır. Taşımalı eğitimle birlikte okulda yemek verilmesi de kaldırılmıştır. Çocuklar sağlıklı beslenemez hale gelmiştir. Yapılan haksızlık ve mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz."



'GEREKİRSE OTOBÜSLER KALKSIN'



Velilerden Kozbeyli Mahallesi'nde oturan Sema Altıkardaşlar biri üniversitede, 3 çocuk okuttuklarını, servis ve yemek haklarıyla birlikte verilen okul yardımlarının da kaldırıldığını ileri sürerek, taşımalı eğitim ve yemek haklarının geri verilmesini istedi. Aynı mahalle sakinlerinden Sadime Bülbül de, şöyle dedi:



"Servis yok, yemek yok. Bazı ailelerin servise verecek parası yok, verse de can güvenliği yok, eski sistemimizi geri istiyoruz. Güzergahta belediye otobüsü varsa taşımalı sistem geçersiz oluyormuş. Çocuklarımızın can güvenliği için gerekirse tüm köyler imza toplayarak otobüslerin kaldırılmasını talep edeceğiz. Kendimiz kilometrelerce yürümeyi göze alırız ama çocuklarımıza bir şey olmasına izin vermeyiz. Belediye otobüslerinde çocuklarımızı kim kollayacak, gözetecek, bir şey olursa hesabını kim verecek."





'ÇOCUĞUMU OKULDA İNDİRMEYİ UNUTUP SANAYİYE GÖTÜRMÜŞLER'



Ümmühan Çetin 6.5 yaşındaki oğlunun ulaşımını özel servisle sağladığını anlatırken, kısa süre önce çocuğun okulda inmeyi unuttuğu için Aliağa Sanayi Sitesi'ne götürüldüğünü iddia etti. Çetin, "Oğlum kalkıp 'Ağabey daha okula gelmedik mi?' diye sorunca servis şoforü 'Sen bu arabada ne arıyorsun' dedikten sonra telefonla arayıp hiç tanımadıkları birisiyle çocuğumu okula göndermiş. Biz kime güveneceğiz" dedi.



Eyleme destek verenlerden avukat Tennur Koyuncuoğlu da eğitimin devletin sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, sorumluları göreve davet etti. Basın açıklaması ardından aralarından seçtikleri 4 temsilciyle dilekçelerini Foça Kaymakamı Ali Çetin'e veren aileler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'ın da bulunduğu mini bir toplantıyla da sorunlarını aktardı. Kaymakam Çetin soruna, devlet ve belediye eliyle bir çözüm üretmeye çalışacaklarını söyledi. Dilekçelerini veren veliler daha sonra Hükümet Konağı önünden ayrıldı.