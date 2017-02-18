Foça'da asker gemisinde yangın

İzmir'in Foça İlçesi'nde konuşlu askeri çıkarma gemisinde çıkan yangında 4 asker dumandan etkilendi

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu, L-401 borda numaralı çıkarma gemisi TCG Ertuğrul'da, bu sabah klima devresinde elektrik kontağından yangın çıktı. Mürettebatın bulunduğu askeri gemideki yangına, söndürme konusunda eğitimli personel müdahale etti. Yangın söndürülürken, 4 asker dumandan etkilendi. Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan askerlerin hastaneden taburcu olup birliğine döndüğü belirtildi.