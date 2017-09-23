Foça'da atık yakma tesisi tepkisi!

İzmir'in Foça İlçesi Ilıpınar Mahallesi Gölyüzü Mevkii'nde bulunan ve daha önce çok sayıda eylem ve davaya konu olana cüruf depolama alanına, bu kez de biyokütle (Tehlikesiz Atık) yakma tesisi yapılmak istenmesi, bir grup çevreci tarafından protesto edildi

İzmir Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün günde 90 ton biyokütle yakma ve elektrik enerjisi üretim tesisi projesine verdiği 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali istemi dava ile 'Foça Biyogaz Enerji Santrali Projesi' için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davaların bilirkişi incelemesi, dün yapıldı.



Alanda bilirkişi incelemesi sırasında eylem ve basın açıklaması yapan çevre gönüllüleri; ilçe sınırlarındaki Bağarası Mahallesi'ne projelendirilen biyogaz enerji santraline ise karşı olmadıklarını, ancak seçilen yerin yanlış olduğunu savunarak, yeni rant alanları oluşturulmak istendiğini iddia etti. Eyleme Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP), Yenifoça Forum, Foça Forum, Foça Barış Kadınları platformlarının üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevre yerleşim birimlerinden isimler katıldı.



"ORTADA İÇLER ACISI BİR DURUM VAR"



Katılımcılar adına basın açıklamasını yapan FOÇEP sözcüsü Bahadır Doğutürk, termik santralin yargı kararlarını hiçe sayarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ve cüruflarının dağ oluşturduğunu iddia etti. Atık yakma tesisi kurulmasının, ciddi hava kirliliğine ve orman yangınlarına yol açacağına dikkat çeken Doğutürk, şöyle dedi:



"Bu alanda 7 Eylül tarihinde açık alanda yakılması yasak olan plastik benzeri tehlikeli maddelerin yakılması sırasında yangın çıktı. Yangının ormanlık alana sıçraması uzun müdahalelerden sonra engellenebildi. Proje tehlikesiz gibi gösterilerek, ÇED raporlaması dışında tutulmaya çalışılıyor. Ortada içler acısı bir durum var. Zaten kanserojen etkisi bilinen cüruf atık alanına bir de ÇED raporları dışında kalacak yeni bir tehlikeli madde yakma tesisi kurulmak isteniyor. Çıkan yangına ilişkin olarak verilen itfaiye raporunda plastik madde yakıldığı sabittir. Burada ciddi büyüklükte, Güzelbahçe'den bile görünen bir yangın çıktı. Kim bilir daha önce hangi tehlikeli maddeler bu şekilde imha edildi. Atık yakma tesisi projesinde zehirli gazları tutacak bir baca filtre sistemi konulmamış. Anlaşılan, ÇED iznine gerek duyulmayacak bir proje sunulmuş. Ama onay alındıktan sonra burada son derece tehlikeli maddelerin yakılması söz konusudur. Hem kanserojen bir hava kirliliği, hem de orman yangını riski var. Burada yeni bir tehlikeli yatırıma yer yok."



"DAHA UYGUN YERLER VAR"



Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe ise burasının bir mera arazisi olduğunu belirterek, "6 megavat için 70 dönüm yer isteniyor. Bu kadar büyük bir yerin mera olmaktan çıkarılarak amaç dışı inşaatlar için kullanılacağı kaygısındayız. Foça Belediyesi'nin bu iş için gösterebileceği daha uygun yerler var" diye konuştu. 'Yetti gari', 'Yaşamı savunuyoruz', 'Yaşam bu kadar ucuzmu', 'Zeytin, yeşil kara bağladı', 'Herşey yaşam için', 'Yaşamak istiyoruz', 'Diren Foça diren Aliağa', 'Güneş bize yeter', 'Zehirleniyoruz', 'Nefesime dokunma', 'Dur burada ölüm var' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan çevre gönüllülerinin eylemi bilirkişi incelemesi ardından sona erdi.