Foça'da ByLock yalanı ile 2 milyon TL'lik dolandırıcılık!

Onca habere rağmen telefon dolandırıcıları dolandırmaya, vatandaşlar da dolandırılmaya devam ediyor. Bu dolandırıcılıklardan biri de Foça'da yaşandı

İzmir Foça'da telefon dolandırıcılığı olayı yaşandı. Alınan bilgiye göre telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonunuzda ByLock tespit edildi dedikleri kişileri dolandırdılar. 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili bir kişi de aranıyor.



Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdığı tespit edilen Mustafa Toz (17) ve Haçim Alaş'ı (18) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Toz ve Alaş ile birlikte hareket ettiği belirlenen Abdullah Çiftçi (18) ise, Eskişehir'de gözaltına alındı.



Şüphelilerin son bir ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, 'Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi', 'FETÖ üyesi olduğunuz belirlendi' gibi yalanlar atarak, gerekli parayı vermeleri durumunda kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu yolla, Almanya’da emekli olduktan sonra Foça'ya yerleşen M.A ve B.A. isimli emekli bir çiftten 1 milyon TL'nin üzerinde para aldığı ifade edildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişinin arandığı ifade edildi.