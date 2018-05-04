Foça'da çocuklar bilimle tanıştı

Foça'da düzenlenen 'Yaratıcı ve Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği', çocukların erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile tanışmalarını sağladı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi - İZELMAN ortaklığı; Foça Belediyesi ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle; '3. Yaratıcı ve Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği' düzenlendi.

Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğin açılışına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Beyhan Gökdemir ve İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı da katıldı.



Okul öncesi 5-6 yaş grubu öğrencileri ve İlkokul 1. ve 2.sınıf öğrencileri için düzenlenen etkinlik kapsamında; ilginç bilimsel ve teknolojik konuları içeren 11 etkileşimli öğrenme istasyonu oluşturuldu. Bu istasyonlar yoluyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Programlarında okuyan ve topluma hizmet uygulamaları dersini alan lisans öğrencilerinin eşliğinde; 511 küçük öğrencinin bilim ve teknoloji ile tanışmaları, etkileşimde bulunmaları, bilimsel okuryazarlıklarını arttırmaları ve bu kavramlara yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedeflendi.

Bilim yolu

Akla ve bilimin ışığına dayanan eğitim etkinliklerinin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, '2015 Nobel Kimya Ödüllü dünya çapında tanınan bilim insanı Aziz Sancar'ın başarılarıyla Türkiye'miz büyük gurur ve onur duydu. Bu büyük başarı, gençlerimiz ve çocuklarımız için ufuk açıcı oldu. Ulu Önderimiz Atatürk; 'Hayatta en hakiki mürşit İlimdir' sözüyle bilimin büyük önemine dikkat çekmiştir. 3. Yaratıcı ve Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliğine katkı sağlayan çok değerli eğitim kurumlarımıza ve üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.