Foça'da çocuklar, geleneksel oyunlarla eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Foça’da gelenekselleşen ‘Çocuk Oyunları Şenliği’, Demokrasi Meydanı’nda başladı

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri ortam oluşturmak, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin bu yıl 3.'sü düzenleniyor. Çocuk Oyunları Şenlikleri kapsamında; yakar top, mendil kapmaca gibi oyunlar oynanıyor.



Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin açılışına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yaylalı, İlçe Sağlık Müdürü Göksel Aslan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Harun Tercanlıoğlu, veliler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlenen 3. Çocuk Oyunları Şenliği’nde; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Reha Midilli İlkokulu 2 B sınıfı öğrencileri, dans gösterisini sahneledi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yaylalı, şenlik hakkındaki konuşmasını yaptı. Protokol üyeleri, şenliğin açılışını yakar top oynayarak yaptı.



Çocuk Oyunları Şenliği’nin, dostluk, kardeşlik ve sevginin doyasıya yaşandığı ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kapsamında düzenlendiğini belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘Ulu Önderimiz Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan arifesinde düzenlediğimiz, 3. Çocuk Oyunları Şenliği’mizde, Foçalı çocukları mutlu ve eğlenirken görmek, bizleri de çok mutlu ediyor’ dedi.



