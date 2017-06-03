Foça'da çok sayıda kitap ücretsiz dağıtıldı

İzmir'in Foça İlçesi'nde 3 binden fazla kitabın ücretsiz olarak dağıtıldığı Kitap Şenliği'nin 7'ncisine kitapseverler ilgi gösterdi

Foça Kitap Kulübü'nün, Foça Belediyesi, İzmir Milli Kütüphane, Foça Halk Kütüphanesi ve üye kitapseverlerin desteğiyle düzenlediği Kitap Şenliği bugün saat 11.00'de Demokrasi Meydanı'nda başladı. Şenliğe CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Açılışta konuşan Foça Kitap Kulübü Başkanı Ayla Karatekin, "Kitap okumayı özendirmek, insanımızı kitaplarla buluşturmak için 7 yıldır karşınıza binlerce kitapla çıkıyoruz. Bugün ayrıca dünya şairimiz Nazım Hikmet'in 50'nci ölüm yıldönümü. Onu onun dizeleriyle anmak istiyorum; 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim'" diye konuştu. Her türden, her yaşa hitap eden binlerce kitap arasından dilediklerini seçen kitapseverlere yazar Recep Bozkurt da bir sürpriz yaparak 'Yaşadığım ve Yazdığım Kentler' serisinden son kitabı 'İznik, Eğirdir, Foça'yı imzalayıp armağan etti.



Çocuklar ürettikleri el emeği kitap ayraçlarını kitapseverlere sundu.