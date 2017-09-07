Foça'da cüruf depolama alanında yangın

İZMİR'in Foça ilçesinde faaliyet gösteren Egedemir Demir Geri Kazanım Madencilik Tesisi'nin sınırları içinde bulunan cüruf depolama alanında yangın çıktı. Kimyasal madde içeren cüruflar nedeniyle gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor

Foça'da cüruf depolama alanında yangın
Yeni Foça Mahallesi, Kozbeyli Mevkisi'ndeki 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Egedemir Demir Geri Kazanım Madencilik Tesisi'nin bahçesindeki cüruf depolama alanından bugün saat 06.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Cüruflardaki kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi tesiste çalışan işçiler yaptı. Bir yandan da durum itfaiyeye bildirilerek yardım istendi. Olay yerine iki itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahalede bulunurken, bir yandan da kamyon ve dozerlerle cüruf alanının etrafındaki yanıcı maddeler boşaltıldı. Alevlerin tesise sıçrama ihtimali bulunmazken, gökyüzüne yoğun duman yükseldi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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