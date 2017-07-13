Foça'da devlette bisiklet dönemi

İZMİR Foça'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bir süre önce bisikletli trafik ve asayiş timleri oluşturması ve olumlu sonuçlar alınmasının ardından 'Hayatı emniyetle pedalla' projesi kapsamında toplam 24 daire müdürü ve amirlerine bisiklet dağıtıldı. Mesaiye gidiş gelişlerin yanı sıra görev aracı olarak da kullanılacak bisikletlerin kısa süre sonra görevdeki diğer memurlara da verilmesinin hedeflendiği bildirildi

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın "Polisin halkın arasında suçla ve suçlularla mücadeleyi sokakta birebir sıcak temasla yapmasının önemi, önceliğimiz olmalıdır" sözüyle başlatılan proje kapsamında bir süre önce, Foça ve Yenifoça'da Asayiş ve Trafik Timi olarak 2'si kadın 6 personel göreve başladı. Bisikletli timlerin görev alanlarında başarılı sonuçlara imza atmasının ardından projeye diğer kurumların da dahil edilmesi önerisine, ilçedeki bazı daire amirleri ile memurlar da gönüllü olarak katılmak istedi.



Bunun üzerine 'Hayatı emniyetle pedalla' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamda, Gençlik ve Spor Foça İlçe Müdürlüğü tarafından bazı kuruluşların desteğiyle temin edilen 24 bisikletin, teslimi için bugün Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Foça Kaymakamı Ali Çetin, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Trafikten Sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Aydemir, Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Foça'da görevli daire müdürleri, amirleri ve memurlar katıldı.



Törende konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın biskletli görev yapmak ve bunu tüm Türkiye'de uygun yerlerde yaygınlaştırmak için Foça'nın ideal bir pilot bölge olduğunu söyledi. Aşkın, "Foça Akdeniz foklarıyla, sakinliğiyle, çevre dostu olmasıyla anılan bir şehir. Bu projeyi arazi şartları uygun olan tüm yerleşim birimlerimize yaymak istiyoruz. Bisikletli ekiplerimiz çok önemli katkılar sağlıyorlar. Örneğin; yakın zaman önce uzun süredir aranan bir şüpheli Foça'da biskletli timlerimiz tarafından yakalandı. Foça'da çalışan kurum müdürleri, amirleri, memurlarımızın projeye dahil edilmesinden çok mutlu oldum. Daha sonra tüm personelin dahil edileceğini başta Foçalılar olmak üzere halkımızın da bisiklet kullanmasıyla pek çok konuda ortak faydalar yaratılacağına inanıyorum. Yüzölçümü olarak bizden küçük olan Hollanda'da bile bizden 20 kat fazla bisiklet kullanılıyor. Bu proje ile birden fazla fayda sağlanacaktır. Öncelikle doğa, çevre korunacaktır. Egzoz emisyonları azalacaktır. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezite ile mücadele edilmiş olacaktır. Emniyet ve devlet işlerinin yapılmasında çabukluk sağlanacaktır. Çünkü en iyi polisin, memurun halkla temas eden olduğunu düşünüyoruz. Dokuz ay önce göreve başladığım İzmir'de uygulamaya koyduğumuz yürüyen polis ve bisikletli polis uygulamalarından ciddi iyi sonuçlar aldık. Konak ve Karşıyaka ile birlikte Foça'da da bu uygulamalar başarıyla devam ediyor" dedi.



Emniyet Müdürü Aşkın, konuşmasını, başta Şehit Polis Memuru Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitleri minnetle, gazileri saygıyla andıklarını belirterek projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek tamamladı.



İLÇEDE 3 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER



Konuşmaların ardından aralarında çeşitli kurumlarda çalışan kadın amirlerin de bulunduğu 24 kişiye bisikletleri teslim edildi. İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın, Foça Kaymakamı Çetin daha sonra bisikletlerinin teslim alan katılımcılarla Aşıklar Caddesi, Beşkapılar Kalesi, Demokrasi Meydanı, Küçükdeniz Sahil Caddesi, Mersinaki Caddesi, Hükümet Konağı güzergahını takip ederek Foça Kaymakamlığı önünde sona eren 3 kilometremik bir ilçe turu attı. Bisikletli tur sırasında Emniyet Müdürü Aşkın ve Kaymakam Çetin yolda karşılaştıkları vatandaşlarla kısa aralar verip sohbet etti, sorunları dinledi. Etkinlik bisiklet turunun ardından sona erdi.

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