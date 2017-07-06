Foça'da jandarma'dan kaçak içki operasyonu

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı denetimlerde, gümrük kaçağı 38 şişe içki ele geçirilirken, 1 işyeri hakkında tutanak tutuldu

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede turizmin yoğun hareketlilik yaşadığı bu günlerde kaçak içki ve sigara denetimlerini arttırdı. Haksız rekabet yaratan kaçak içki ve sigara satışlarının önlenmesi amacıyla Yenifoça sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir restoran-barda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 cc'lik 13 şişe votka, 11'i 5 cc'lik, 14'ü de 70 cc'lik olmak üzere de toplam 35 şişe viski ele geçirildi. İşyeri hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Jandarma denetimlerin yaz boyunca sıklıkla süreceğini bildirdi.







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