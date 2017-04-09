Foça'da polis haftasına kortej yürüyüşüyla kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü ve 3-10 Nisan 2017 Polis Haftası dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği İzmir'in Foça İlçesi'nde yüzlerce motosikletlinin katılımıyla sürüş ve kortej yürüyüş yapıldı

Bugün iki kilometrelik bir konvoyla Foça'ya gelen Türkiye Motosiklet Kulüpleri Birliği'nin kadınlı-erkekli 300 kadar üyesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz sahillerini de kapsayan bir gösteri sürüşü yaptı. Motosiklet tutkunları daha sonra Kavala Kafe önünde oluşturulan yürüyüş kortejine katıldı. Aralarında CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, bazı daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, resmi kıyafetleriyle polis memurları, polis aileleri ve vatandaşların yer aldığı kortejin hareketiyle birlikte ilçe siren sesleriyle inlemeye başladı. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in fotoğrafı, Türk Bayrakları, kendilerine özgü kıyafetleri ve selamlama biçimleriyle büyük ilgi gören motosikletlilerin geçişi sırasında balkonlardan, restoran, kafe ve sahil banklarında oturanlardan destek alkışları geldi. Yürüyüş sırasında polis memurları kırmızı beyaz karanfiller dağıttı. Yoğun kalabalıkların bulunduğu sahilde elde çiçeklerle hoş görüntüler oluştu.



Demokrasi Meydanı'na büyük boy Türk Bayrağı açarak giren gruplar ve vatandaşlara hitabeden konuşan Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş her zamankinden daha zor bir görev üstlendiklerini bildiklerini söyledi. Uğurtaş; "Bu ülkenin asayişini bozacaklarını sananlar, bu vatandan bir karış toprak koparacaklarını sananlar avuçlarını yalasınlar. Canımız pahasına görevimizin başındayız."dedi. Uğurtaş, kendilerini yalnız bırakmayan ve polis haftasını renklendiren Türkiye Motosiklet Kulüpler Birliği üyeleri adına Salih Özsüvariler'e çiçek vererek destekleri için motosikletçilere ve Foça halkına teşekkür etti.



Salih Özsüvariler'de konuşmasında vatan savunmasında kendilerine düşecek bir görev olduğunda zaman, mekan ayrımı yapmadan emniyet güçlerinin derhal yanına koşacaklarını belirterek, "Tüm olanaklarımızla ve arkadaşlarımızla yanınızdayız" dedi.



Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, heapbir ağızdan İstiklal Marşı'nın büyük coşkuyla okunmasının ardından meydanda kurulan stantlarda katılımcılara ikramlar yapıldı. Yürüyüş ve törende en çok ilgiyi polis kıyafeti giymiş çocuklar görünken vatandaşlar polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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