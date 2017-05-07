Foça'da şiir dinletisiyle anıldılar

İZMİR'in Foça ilçesinde, Hasan Hüseyin Korkmazgil anısına düzenlenen müzikli şiir dinletisi, sanatçının eşi Azime Korkmazgil'de katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Deniz Gezmiş ve arkadaşları da anıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi'nin, Foça Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Bağarası Şubesi'nin katkılarıyla "Hasan Hüseyin Korkmazgil 90 Yaşında; Denizleri Anarak" adı altında düzenlediği müzikli şiir dinletisi, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Etkinlikte Azime Korkmazgil, toplumcu-gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden Hasan Hüseyin Korkmazgil'in yaşam öyküsü ve yaşadığı dönemin tarihsel koşullarıyla ilgili bilgiler verdi. Ozan-Yazar Hidayet Karakuş ve Hüseyin Yurttaş, Hasan Hüseyin Korkmazgil'le yaşadıkları anılarını anlattı.



Yılmaz Mızrak'ın hazırlayıp yönettiği programda Ünal Atalay, Sevhan Beğendi, Yılmaz Mızrak, Levent Onan, Meral Şendil, Mukaddes Yarba ve Gürsel Yarkent'ten oluşan Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Şiir Korosu; Korkmazgil'in 'Kavel', 'Temmuz Bildirisi' ve 'Kızılırmak' isimli kitaplarından seçilen şiirleri seslendirdi. Korkmazgil'in, toplumsal sorunlar, savaş karşıtlığı, barış özlemi, işçi hakları ve yoksulluk temalı şiirlerinin yanında, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için yazdığı "Denizlere; Tay" isimli şiirinden bölümler okundu. 70'li yıllarda Türkiye'de gelişen gençlik hareketlerinin en önemli liderlerinden olan Deniz Gezmiş ile arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45 yılında saygıyla anıldı.



'Haziran'da ölmek zor' isimli eserle başlayan Müzisyen Cengiz Onur ve arkadaşları Murat Şenol, İsmail Garsak ve Deniz Baha, program boyunca Korkmazgil'in şiirlerinden bestelenen eserleri sundu.



Programının hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür eden CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Azime Korkmazgil'e aramızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir gün, heyecanlandık, hislendik. Ülkemizin tam bağımsızlığı için mücadele edenleri, daha iyi bir gelecek için direnenleri, haksızlığa, adaletsizliğe, emperyalizme ve eşitsizliğe karşı çıkanları asla unutmamalıyız. Sevgiden, barıştan yana ve Ulu Önderimiz Atatürk'ün yolunda olmalıyız' dedi.

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