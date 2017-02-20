Foça'daki gemi yangınından şehit haberi geldi

İzmir'in Foça İlçesi'nde TCG Ertuğrul gemisinde çıkan yangında yaralanan Burdurlu deniz er 20 yaşındaki Hüseyin Karaca, şehit oldu

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu, L-401 borda numaralı çıkarma gemisi TCG Ertuğrul'da, önceki gün sabah klima devresindeki elektrik kontağından yangın çıktı. Gemideki yangına eğitimli personel müdahale etti. Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan deniz er Hüseyin Karaca, bu sabah tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Hüseyin Karaca'nın Burdur merkeze bağlı Büğdüz Köyü'nde oturan ailesinin de acı haberi alarak İzmir'e gittiği kaydedildi. Vatani görevine ağustosta başlayan Hüseyin Karaca'nın cenazesinin Foça'da yapılacak askeri törenin ardından Burdur'a gönderileceği belirtildi.Hüseyin Karaca'nın facebooktaki kişisel hesabından 28 Ocak günü yaptığı paylaşımında, "Biliyorum daha karanlık yolun ortasındayız ama bunu bilerek rakamı saymak bile ayrı bir mutluluk veriyor insana, az kaldı Burdur ben geliyorum. Atarsa 183, başka da yok" mesajı dikkati çekti.