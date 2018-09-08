Foça denizini bile bile kirletmişler!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada da, "Denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da geminin ait olduğu firma tarafından karşılanacaktır." denildi

İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, kirliliğin kaynağı da tespit edildi. Onlarca gemi ile tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüphelerin toplandığı gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli geminin olduğu, testler sonrasında belli oldu. Geminin söküm için getirildiği 28 Ağustos akşamı personelin bilinçli olarak içerisindeki yakıtı denize pompaladığı saptandı.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen hafta perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı büyük ölçüde temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin ardından çalışmalar karada devam etti. Buradaki çalışmaların ise halen sürdüğü belirtildi. Bu arada çevreciler de olayın soruşturulması için Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SIZINTININ KAYNAĞI DA BELLİ OLDU

Temizlik çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da sızıntının kaynağını tespit etmek için araştırmalarını sürdürdü. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüpheler, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemide yoğunlaştı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında fuel-oil olduğu anlaşılan yakıtın bu gemiden olduğu saptandı.

Şu anda Türkiye'den ayrıldıkları öğrenilen gemi personelinin, 28 Ağustos günü körfeze girdikleri sırada bilinçli olarak denize yakıtı pompaladıkları ortaya çıktı.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesinde sahil şeridinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine yol açan gemiyi tespit ettiklerini duyurdu. Palau bayraklı, 'Harrier' isimli kuru yük gemisinin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildiğini bildiren Bakan Kurum, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"İzmir İli Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi Bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemi yapılan yoğun çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahalleleri sahiline denizden petrol kirliliği geldiği yönündeki ihbarın Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze iletilmesine müteakip ekiplerimiz olay yerine derhal ulaşmış ve deniz kirliliğine müdahale edilmiştir. Öncelikle deniz suyundan alınan numunenin içerik analizi yaptırılarak kirliliğin fuel oil yakıttan kaynaklandığı belirlenmiştir. Daha sonra kirliliğin kaynağının tespit edilmesi için fuel oil yakıt kullanan ve olay günü bölgede bulunan gemiler belirlenmiştir. Bu gemilerin yakıt tanklarından numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir. Geriye dönük uydu görüntülerinden denizde kirlilik izlemesi yapılarak TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın Palau Bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisine ait olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında söz konusu gemiye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (ı) bendi uyarınca 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da geminin ait olduğu firma tarafından karşılanacaktır. Denizde temizleme çalışmalarında ise son aşamaya gelinmiştir. Bakanlığımızca görevlendirilen 100 kişilik bir ekip, yaklaşık 2 bin 500 metrelik sahil şeridinde kirliliği giderme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde denizdeki kirlilik tamamen kontrol altına alınmış olup, ince temizlik çalışmalarımız ise kısa sürede tamamlanacaktır."