Foça'ya içme suyu arıtması yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça bölgesindeki 19 kuyunun suyu için içme suyu arıtma tesisi kuracak. Gerenköy’e yapılacak tesis, Büyükşehir'in çevre yerleşimlerde kurduğu ilk, İzmir’in ise 9. içme suyu arıtma tesisi olacak

Sağlıklı su üretimi konusunda Türkiye’nin en güvenli kentlerinden biri olan İzmir’de yerel yönetim, vatandaşların standardı yüksek daha kaliteli su içebilmesi amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 5216 ve 6360 sayılı yasalarla görev sahası içine giren bağlanan yerleşim yerlerinde 30 paket içme suyu arıtma tesisi kuran, Ödemiş-Birgi, Kınık ve Bayındır’da 3 yeni paket içme suyu arıtma tesis için harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü, Foça Gerenköy’e de günde 30 bin metreküp suyu arıtacak kapasitede içme suyu arıtma tesisi kuracak.



51 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste Foça, Yeni Foça ve Musabey’de yer alan 19 adet kuyunun suyu arıtılacak. Tesis dağıtım yapısı, havalandırma havuzları, debi ölçüm odası, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, durultucu üniteleri, hızlı kum filtresi ve depo ünitesinden oluşacak. Tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yerleşimlerde kurduğu ilk, İzmir’in ise Aliağa, Görece, Balçova, Ödemiş, Kavaklıdere, Sarıkız, Çeşme ve Ürkmez’den sonraki 9. içme suyu arıtma tesisi olacak. İZSU, ihale sürecinin tamamlanmasından ardından yapım çalışmalarına start verecek.





