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    • Foça Yeryüzü Pazarı, İtalya'da tanıtılacak

    Uluslararası Slow Food Bio Çeşitlilik Vakfı'nın 2012 yılında Türkiye'nin ilk ve tek, 2014 yılında ise Dünyanın En İyi Yeryüzü Pazarı ilan ettiği Foça, Slow Food ilkeleri doğrultusunda kurulmuş örgütlerin yerel ürünleriyle katılacağı İtalya'daki 'Salone del Gusto' etkinliklerinde temsil edilecek

    21 Eylül 2016 Çarşamba 12:45
    Foça Yeryüzü Pazarı, İtalya'da tanıtılacak
    Foça Zeytindalı Birliği temsilcileri Türkiye'yi üçüncü kez temsil etmek üzere İtalya'ya gitti. Torino kenti bu yıl 22-26 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen 'Salone del Gusto' etkinliklerinde Loving The Earth (Dünyayı Seviyoruz) temasıyla 'iyi, temiz, adil' ilkelerini dünyayla paylaşacak. Dünyanın 160 ülkesinden Slow Food ilkeleri doğrultusunda kurulmuş örgütlerin temsilcilerinin yerel ürünleriyle katılacağı 'Salone del Gusto' etkinliklerinin bu yıl sadece bir merkezde değil, tiyatrolar, sanat mekanları, müzeler başta olmak üzere Torino'nun hemen her noktasına yayılacak şekilde düzenlendiğini bildiren Foça Zeytindalı Birliği lideri Gül Girişmen ilk ikisi çok başarılı geçen katılımdan sonra üçüncü kez İtalya'daki etkinliklerde yer alacaklarını belirterek Slow Food hareketinin önemli üyelerinden birisi olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gül Girişmen, "160 ülkeden binlerce çiftçi, şef, aktivist, eğitimci, tadımcıların katılacağı, renkler, kokular ve baharatlar ile 60 şefin yöresel yemekler yapacağı, unutulmaya yüz tutmuş ürünler ve yemeklerin hatırlanacağı artık olimpiyat havasına bürünmüş bir buluşmada bir kez daha ilçemizi ve ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

    TERRA MADRE ALAYINDA TÜRK BAYRAĞI

    Toplantılar, seminerler, paneller için de 'Dünyada açlığı nasıl önleriz', 'Bio çeşitliliği gelecek nesillere nasıl aktarırız', 'Yerel gıdayı nasıl koruruz', 'Gençlere yerel yemek alışkanlığı nasıl kazandırırız?' başlıkları öne çıkarıldı. Her ülke temsilcileri kuracakları stantlarda ürün tanıtımlarını yapmaya, benzerlikleri ve farklılıkları paylaşmaya bu yıl da devam edecek. 23 Eylül 2016 günü tüm ülkelerin bayraklarının taşınacağı 'Terra Madre Alayı' adıyla büyük bir resmi geçit ve açılış töreni yapılacak. Bu törende Türk bayrağını Foça'yı temsilen Yasemin Uzunöner ile birlikte Torino'ya giden yerel üretici Bahise Şen taşıyacak. Açılacak Foça standında yörenin önemli ürünlerinden kuru domatesin tanıtımı öne çıkarılırken börülce, bakla, karabaş otu, İzmir kekiği, tarhana, yediveren biberi, dut kurusu, elma kurusu, erik kurusu, üzüm kurusu gibi ürünler de yer alacak.
    Anahtar Kelimeler: Uluslararası, Slow, Food, Bio, Çeşitlilik

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