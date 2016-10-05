İçme suyu şebekesi baştan sona yenilenen, dereleri ıslah edilen Yeni Foça, şimdi de foseptikten kurtuldu. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından temeli 2015 Ekim ayında atılan Yeni Foça İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, bir yıldan bile kısa sürede bitirilerek hizmete girdi. Avrupa standartlarında ileri biyolojik yöntemle arıtma yapan tesis, günde 10 bin metreküp evsel atık su arıtacak kapasiteye sahip. Arıtma yapılacak bölgelerde arıtma tesisi ile kanal sistemini bir bütün olarak hayata geçiren ve modern bir altyapı sistemi kuran İZSU Genel Müdürlüğü, Yenifoça'yı sağlıklı ve modern bir kanal alt yapısına da kavuşturdu. Bu kapsamda 88 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşendi. Bu önemli çevre yatırımı arıtma tesisi, kanalizasyon ve atık su terfi merkezleri elektrik temin işi ile birlikte 40.9 milyon liraya mal oldu.



Kanal bağlantıları sağlanıyor



İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, 50 bin kişinin evsel atığını arıtacak Yeni Foça İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin Ağustos ayında işletmeye alındığını belirterek, 'Bölgedeki evlerin arıtmaya olan kanal bağlantıları büyük oranda tamamlandı. Yıl sonunda ise tüm evlerin bağlantısı bitecek. Böylelikle foseptiklerle toplanarak alıcı ortama verilen evsel atıklar artık biyolojik arıtmadan geçirilmiş olacak' dedi.



Denizin içine boru döşenecek



Tesise gelen ham atık su, çeşitli ızgaralardan geçerek sonrasında havalandırmalı kum ve yağ tutucuda işlem görüyor. Ardından içerdiği fosfor arıtılarak, uzun havalandırmanın yapıldığı aktif çamur ünitesinde arıtma işlemi yapıldıktan sonra çöktürme işlemi uygulanıyor ve ultraviyole ile dezenfekte edilerek doğaya veriliyor. Ayrıca arıtılan atık suların denize deşarjını sağlamak için 1 kilometre uzunluğunda 500 metresi denizin içinde olmak üzere deşarj hattı yapılacak. İhale süresinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 6 ayda tamamlanacak.



Arıtma kalitesi farkı



Arıtma kalitesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye'de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, arıtma kalitesiyle de farkını ortaya koyuyor. Atık su arıtma tesislerinde günlük olarak yapılan ve akredite laboratuvarlara yaptırılan analiz sonuçları; İzmir'deki atık suların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki sınır değerlerden daha iyi kalitede arıtıldığını gösteriyor. Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisi'nde de hem günlük olarak yapılan hem de Çevre İl Müdürlüğü tarafından alınan ve akredite laboratuara yaptırılan analiz sonuçları, & nbsp;tesisin çıkış suyunun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği tarafından belirlenen kriterleri sağladığını gösteriyor.



Anahtar Kelimeler: İzmirin, Turistik, Bölgelerinden, Yeni, Foçanın

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.