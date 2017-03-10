Foça'da sanat dolu Kadınlar Günü

İZMİR'in Foça ilçesinde ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında, Çiğdem Yılmaz'ın ‘Emeğin Renkleri Kadınlarımız' isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri gerçekleştirildi

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde dün (perşembe) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklere; Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın

Şirin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. 'Emeğin Renkleri Kadınlarımız' ismiyle düzenlenen, Çiğdem Yılmaz'ın eserlerinden oluşan belgesel fotoğraf sergisi büyük beğeniyle izlendi. Fotoğraf sergisinin ardından, Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yaklaşık 2 saat süren bir konser verdi. Büyük beğeniyle izlenen konser, İzmir Marşı ile sona erdi. Etkinliğin finalinde CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Garnizon Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile birlikte; Şef Ergin Kayran'a, koroya ve Çiğdem Yılmaz'a teşekkür çiçeği sundu.





Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Türkiye cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu süreçteki en önemli gücü kadınlarımızdı. Tabi ki birçok kahramanımızın emekleri var. 8 Mart tüm dünyada kadınların eşitlik, özgürlük, daha huzurlu yaşama istekleri ve emeklerinin adil değerlendirildiği dünya düzeni için savaş verdikleri çok özel ve anlamlı bir gün olarak tarihteki yerini almıştır. Kadınlarımızın her nasıl olursa olsun şiddete maruz kalmadıkları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da arttırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü oldukları günlerin gerçekleşmesi isteği ile tüm kadınlarımızın ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor, saygı ve sevgiler sunuyorum" dedi.

Kaynak: