Foçalılar, sağlık için yürüdü

Foça Kaymakamlığı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda yapılan 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne, yüzlerce vatandaş katıldı

'Yürüyüş Yapmanın Sağlık Üzerindeki Olumlu Etkileri' hakkında farkındalık, obezite ile mücadelenin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yürüyüş, 4 kilometrelik bir mesafede gerçekleşti. Yürüyüşe, Foça Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. İlhan Gürbüz, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Bugün, Foça Kaymakamlığı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda gerçekleşen sağlıklı yaşam yürüyüşünde, gençlerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte olmaktan mutlu olduk. Foça Belediyesi olarak, halkımızın sağlığına faydalar getirecek, toplumda farkındalık sağlayacak her türlü aktivitenin ve etkinliğin yanında olmayı ve destek vermeyi sürdüreceğiz' dedi.







