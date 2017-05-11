Forbes Caddesi yapılacak

BUCA'nın alış veriş merkezi Forbes Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyi bölge esnafına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina anlattı

Buca Çarşı'dan sonra ilçenin çehresini değiştirecek dev bir proje için daha geri sayım başladı. Buca'da ticaretin merkezi olan ancak geçen zaman içinde alt ve üst yapısında yıpranma yaşayan Forbes Caddesi baştan yaratılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile Forbes Caddesi kentlinin ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş, modern ve yaşayan bir bölge haline getirilecek. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, proje hakkında bilgi vermek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bölgede faaliyet gösteren 131 esnafla Belediye Meclis salonunda bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hülya Arkon ve Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Forbes Caddesi için hazırlanan proje tanıtıldı. Forbes Caddesi'ni alt ve üst yapının yanı sıra kent mobilyalarından aydınlatmasına, güneşlikli oturma alanlarından, peyzaj düzenlemesine kadar baştan aşağı revizyona tabi tutacaklarını belirten Piriştina, Büyükşehir Belediyesi'nin mimari çalışmaları tamamlamasının ardından işyeri düzenlemeleri için protokol oluşturulacağını söyledi. Caddedeki işyerlerinin görsel estetik olarak düzenlenmesi için esnafla bir araya gelerek ortak bir görüş çerçevesinde tente, tabela, işgaliye gibi konularda kriterler belirleyeceklerini açıklayan Piriştina, "Forbes'i İzmir'in parlayan yıldızı ve cazibe merkezi yapacağız" dedi. Piriştina, toplantıda Forbes'te işyeri bulunan esnafın beklenti ve taleplerini de dinledi. Mekansal kaliteyi arttırıp, var olan ticaret kapasitesini üst seviyelere taşıyacak projenin ihale aşamasına geldiğini ifade eden Piriştina, 180 günde tamamlanması öngörülen projeye, esnafı da en az mağdur edecek Eylül-Ekim döneminde başlamayı planladıklarını açıkladı.







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